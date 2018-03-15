Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»

По его словам, «действия России» против бывшего полковника ГРУ и его дочери «возмутительны и недопустимы», а ее реакция на «ответные» меры Великобритании должна заключаться в том, что она просто «уйдет и заткнется».

Тем менее глава военного ведомства подчеркнул, что если Москва предпримет что-либо, то Лондон рассмотрит свой ответ и на это.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия зеркально ответит Великобритании на высылку своих дипломатов, а именно вышлет из страны британских дипломатов. По словам Лаврова, это произойдет «скоро».

Ранее Лавров заявлял, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля, назвал подобные предположения «чушью» и отметил, что Москва готова к сотрудничеству с Лондоном по этому делу.