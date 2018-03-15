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Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
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Британия призвала Россию «уйти и заткнуться» 

Рамблер 57 минут назад
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что России следует «уйти и заткнуться» после предпринятых против нее мер по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля, сообщает RT.
По его словам, «действия России» против бывшего полковника ГРУ и его дочери «возмутительны и недопустимы», а ее реакция на «ответные» меры Великобритании должна заключаться в том, что она просто «уйдет и заткнется».
Тем менее глава военного ведомства подчеркнул, что если Москва предпримет что-либо, то Лондон рассмотрит свой ответ и на это.
Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия зеркально ответит Великобритании на высылку своих дипломатов, а именно вышлет из страны британских дипломатов. По словам Лаврова, это произойдет «скоро».
Ранее Лавров заявлял, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля, назвал подобные предположения «чушью» и отметил, что Москва готова к сотрудничеству с Лондоном по этому делу.
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