Путин рассказал, как спал с ружьем

"Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет", — сказал Путин.

Президент, комментируя эту информацию, отметил, что про "бандитский Петербург" много надуманного, но в целом "ситуация была боевой".