Ещё
В Якутии из самолёта высыпались тонны золота и серебра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США расширили санкции против России
США расширили санкции против России

В Якутии из самолёта высыпалось около 3,5 тонны драгметаллов 

RT на русском 1 час назад
Фото: телеграм-канал «Следком»
При взлёте у грузового Ан-12 в Якутии ветер сорвал одну из створок люка, и из него выпало почти 3,5 тонны драгоценного металла — сплава золота и серебра. Слитки рассыпало по взлётной полосе, полям, а также территории авторынка рядом с аэропортом. При этом никто не пострадал. Региональный СК проводит проверку по факту инцидента. Владелец груза — золотодобывающая канадская компания, работающая в Чукотке. Её представители заявили, что все слитки удалось собрать. Тем временем, если верить соцсетям, местные жители уже выехали в поля на поиски «клада».
В четверг, 15 марта, в Якутске произошёл необычный инцидент — из самолёта выпали несколько тонн золота в слитках. Драгоценный металл доставлялся грузовым рейсом из месторождения Купол на Чукотке в Красноярск. В аэропорту Якутска Ан-12 дозаправился и в 12:51 по местному времени отправился в конечный пункт назначения.
При взлёте воздушный поток сорвал одну из створок грузового люка, и часть груза была потеряна. Экипаж воздушного судна решил вернуться в Якутск, и самолёт успешно приземлился в аэропорту Маган.
Слитки разлетелись по полям вокруг авторынка и территории аэропорта. В частности, драгоценным металлом была засыпана взлётно-посадочная полоса.
Территория падения груза была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. В первые часы после происшествия удалось найти 172 слитка весом 20 кг каждый.
По факту инцидента Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку. По предварительной версии, к происшествию привела неправильная фиксация груза.
В результате падения груза и деталей самолёта никто не пострадал.
«Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков, свободную от построек и транспортных средств. Материального ущерба в результате её падения не причинено», — отмечается в сообщении регионального СК.

Золото Чукотки

Суммарная масса груза составляла 9,3 тонн. Таким образом, при цене в 2 425,42 руб. за грамм, стоимость находившихся на борту слитков могла достигать почти 22 млрд рублей.
По данным СК, золото принадлежит канадской компании Kinross Gold, разрабатывающей рудник Купол.
Компания работает в России с 1995 г. и является крупным иностранным инвестором в золотодобывающую отрасль России. На Чукотке Kinross Gold, кроме Купола, разрабатывает рудник Двойной. Производственная мощность золотоизвлекательной фабрики — 4 500 тонн в сутки. С 2008 года компания добыла 5 млн унций золота и 50 млн унций серебра. На рудниках добывается более половины от общего объёма золота в регионе.
Представитель Kinross Gold заявил Интерфаксу, в самолёте были слитки Доре — сплав золота с серебром, и все их удалось найти.
«Весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит. Также хочу отметить, что на борту находились 7 членов экипажа и 2 представителя компании, никто из них не пострадал», — рассказал глава московского представительства Kinross Gold Станислав Бородюк.
Он также отметил, что самолёт летел обычным маршрутом: с рудника Купол в Якутск, где борт дозаправлялся, а далее до Красноярска.
«Это один из маршрутов, которыми обычно перевозим груз. Сейчас груз собран и находится под охраной», — добавил Бородюк в беседе с РИА Новости.

Бесхозный самолёт

В аэропорту Якутска утверждают, что перед вылетом воздушное судно проверяли техники и оно было исправно.
«Отметим, что самолёт к полёту готовили техники, которые входят в состав экипажа. После того, как самолёт перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна. Согласно этому документу, самолёт был исправен и подготовлен к полёту», — говорится в сообщении пресс-службы аэропрота.
Согласно сообщению, рейс выполняла авиакомпания «Нимбус». Однако в «Нимбусе» опровергли причастность их воздушного судна к инциденту.
«У нас в компании пять самолётов, но Ан-12 мы не эксплуатируем. Больше ничего по поводу всей этой истории я объяснить не могу. Мы сейчас сами пытаемся разобраться», — заявил RT директор авиакомпании Алексей Тресвятский.
По данным «Контур. Фокус», новосибирская авиакомпания «Нимбус» была образована 1992 году. Учредителями предприятия выступают «ЗАО производственная компания Термопласт» и предпринимательница Светлана Хлюстина. Руководит авиакомпанией Алексей Тресвятский.
Авиапредприятие регулярно заключает контракты с государственными органами на оказание услуг по организации воздушных перевозок. Так, например, в 2017 году «Нимбус» предоставлял свои самолёты для авиационной охраны лесов. Кроме того, авиапредприятие сотрудничало с ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации». Только за последний год с компанией было заключено 12 контрактов на общую сумму 57 млн рублей.
Согласно финансовой отчетности за 2016 год, выручка «Нимбуса» составила 157 млн рублей, а чистая прибыль — 330 тыс. рублей.

Золотая лихорадка

По сообщениям местных СМИ, население Якутии охватила золотая лихорадка. И хотя правоохранительные органы и владелец груза сообщили, что все слитки уже обнаружены, жители региона пытаются найти золото в заснеженных полях в окрестностях аэропорта.
Свалившийся с неба драгметалл стал поводом для шуток. Так, например, в приложениях для вызова такси местные жители размещают заказы на транспортировку объёмных грузов из аэропорта, а оплату водителям обещают золотом.
RT на русском: последние новости
Times: в Новой Зеландии тоже обнаружился токсичный след России — десятилетней давности Лавров рассказал, у кого могли быть мотивы отравить Скрипаля Директор авиакомпании «Нимбус» заявил, что не причастен к инциденту с выпавшим из самолёта золотом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»698
Захарова ответила на призыв России заткнуться136
Савченко обратилась с просьбой к Путину84
Еще больше стран обвиняют РФ в деле Скрипаля120
НАТО встал на сторону Лондона126
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
04:14
Россия ответила излившему желчь на Путина Госдепу
Политика Конфликты
07:39
Путин рассказал о борьбе с биербаухом
Политика
00:54
Памфилова заявила, что не даст в обиду избирателей
Политика Выборы 2018
01:58
Путин прослезился у гроба Табакова
Общество
00:29
Уволена глава Нацбанка Украины
Экономика
04:01
«Лондон несколько лет выдавливал российских дипломатов»
Политика
00:32
Опубликовано видео последней поездки Скрипаля
Происшествия
02:45
Савченко обратилась с просьбой к Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение