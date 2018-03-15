В Якутии из самолёта высыпались тонны золота и серебра

В Якутии из самолёта высыпалось около 3,5 тонны драгметаллов

При взлёте у грузового Ан-12 в Якутии ветер сорвал одну из створок люка, и из него выпало почти 3,5 тонны драгоценного металла — сплава золота и серебра. Слитки рассыпало по взлётной полосе, полям, а также территории авторынка рядом с аэропортом. При этом никто не пострадал. Региональный СК проводит проверку по факту инцидента. Владелец груза — золотодобывающая канадская компания, работающая в Чукотке. Её представители заявили, что все слитки удалось собрать. Тем временем, если верить соцсетям, местные жители уже выехали в поля на поиски «клада».

В четверг, 15 марта, в Якутске произошёл необычный инцидент — из самолёта выпали несколько тонн золота в слитках. Драгоценный металл доставлялся грузовым рейсом из месторождения Купол на Чукотке в Красноярск . В аэропорту Якутска Ан-12 дозаправился и в 12:51 по местному времени отправился в конечный пункт назначения.

При взлёте воздушный поток сорвал одну из створок грузового люка, и часть груза была потеряна. Экипаж воздушного судна решил вернуться в Якутск, и самолёт успешно приземлился в аэропорту Маган.

Слитки разлетелись по полям вокруг авторынка и территории аэропорта. В частности, драгоценным металлом была засыпана взлётно-посадочная полоса.

Территория падения груза была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов . В первые часы после происшествия удалось найти 172 слитка весом 20 кг каждый.

По факту инцидента Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку. По предварительной версии, к происшествию привела неправильная фиксация груза.

«Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков, свободную от построек и транспортных средств. Материального ущерба в результате её падения не причинено», — отмечается в сообщении регионального СК. Золото Чукотки В результате падения груза и деталей самолёта никто не пострадал.

Суммарная масса груза составляла 9,3 тонн. Таким образом, при цене в 2 425,42 руб. за грамм, стоимость находившихся на борту слитков могла достигать почти 22 млрд рублей.

По данным СК, золото принадлежит канадской компании Kinross Gold, разрабатывающей рудник Купол.

Компания работает в России с 1995 г. и является крупным иностранным инвестором в золотодобывающую отрасль России. На Чукотке Kinross Gold, кроме Купола, разрабатывает рудник Двойной. Производственная мощность золотоизвлекательной фабрики — 4 500 тонн в сутки. С 2008 года компания добыла 5 млн унций золота и 50 млн унций серебра. На рудниках добывается более половины от общего объёма золота в регионе.

«Весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит. Также хочу отметить, что на борту находились 7 членов экипажа и 2 представителя компании, никто из них не пострадал», — рассказал глава московского представительства Kinross Gold Станислав Бородюк. Представитель Kinross Gold заявил Интерфаксу , в самолёте были слитки Доре — сплав золота с серебром, и все их удалось найти.

«Это один из маршрутов, которыми обычно перевозим груз. Сейчас груз собран и находится под охраной», — добавил Бородюк в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что самолёт летел обычным маршрутом: с рудника Купол в Якутск, где борт дозаправлялся, а далее до Красноярска.

Бесхозный самолёт

«Отметим, что самолёт к полёту готовили техники, которые входят в состав экипажа. После того, как самолёт перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна. Согласно этому документу, самолёт был исправен и подготовлен к полёту», — говорится в сообщении пресс-службы аэропрота. В аэропорту Якутска утверждают, что перед вылетом воздушное судно проверяли техники и оно было исправно.

«У нас в компании пять самолётов, но Ан-12 мы не эксплуатируем. Больше ничего по поводу всей этой истории я объяснить не могу. Мы сейчас сами пытаемся разобраться», — заявил RT директор авиакомпании Алексей Тресвятский. Согласно сообщению, рейс выполняла авиакомпания «Нимбус». Однако в «Нимбусе» опровергли причастность их воздушного судна к инциденту.

По данным «Контур. Фокус», новосибирская авиакомпания «Нимбус» была образована 1992 году. Учредителями предприятия выступают «ЗАО производственная компания Термопласт» и предпринимательница Светлана Хлюстина. Руководит авиакомпанией Алексей Тресвятский.

Авиапредприятие регулярно заключает контракты с государственными органами на оказание услуг по организации воздушных перевозок. Так, например, в 2017 году «Нимбус» предоставлял свои самолёты для авиационной охраны лесов. Кроме того, авиапредприятие сотрудничало с ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации». Только за последний год с компанией было заключено 12 контрактов на общую сумму 57 млн рублей.

Согласно финансовой отчетности за 2016 год, выручка «Нимбуса» составила 157 млн рублей, а чистая прибыль — 330 тыс. рублей. Золотая лихорадка

По сообщениям местных СМИ, население Якутии охватила золотая лихорадка. И хотя правоохранительные органы и владелец груза сообщили, что все слитки уже обнаружены, жители региона пытаются найти золото в заснеженных полях в окрестностях аэропорта.

Свалившийся с неба драгметалл стал поводом для шуток. Так, например, в приложениях для вызова такси местные жители размещают заказы на транспортировку объёмных грузов из аэропорта, а оплату водителям обещают золотом.