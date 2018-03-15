Ещё
Савченко обратилась с просьбой к Путину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США расширили санкции против России
США расширили санкции против России

Савченко обратилась с просьбой к Путину 

Рамблер 3 часа назад
Депутат Верховной рады Надежда Савченко попросила президента России Владимира Путина помиловать всех осужденных в РФ украинцев. Свою просьбу Савченко озвучила журналистам, передает РИА «Новости».
>> Киев готовит обвинение для Савченко
«Хочу обратиться к президенту РФ. Владимир Путин, вы знаете, что я не писала письмо о личном помиловании. Хочу сейчас обратиться к вам — отпустите всех украинцев, которых вы удерживаете в тюрьмах», — сказала она.
Ранее президент Украины Петр Порошенко сказал, что отдал поручение возобновить переговоры с РФ об освобождении украинских граждан из российских тюрем. В частности, он заявлял, что следует обменять их на 15 граждан РФ, содержащихся в украинских тюрьмах.
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»698
Захарова ответила на призыв России заткнуться136
Еще больше стран обвиняют РФ в деле Скрипаля120
НАТО встал на сторону Лондона126
В Новой Зеландии обнаружился «токсичный след» России99
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
04:14
Россия ответила излившему желчь на Путина Госдепу
Политика Конфликты
07:39
Путин рассказал о борьбе с биербаухом
Политика
00:54
Памфилова заявила, что не даст в обиду избирателей
Политика Выборы 2018
01:58
Путин прослезился у гроба Табакова
Общество
00:29
Уволена глава Нацбанка Украины
Экономика
04:01
«Лондон несколько лет выдавливал российских дипломатов»
Политика
00:32
Опубликовано видео последней поездки Скрипаля
Происшествия
02:45
Савченко обратилась с просьбой к Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение