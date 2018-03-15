Савченко обратилась с просьбой к Путину 

Депутат Верховной рады Надежда Савченко попросила президента России Владимира Путина помиловать всех осужденных в РФ украинцев. Свою просьбу Савченко озвучила журналистам, передает РИА «Новости».
«Хочу обратиться к президенту РФ. Владимир Путин, вы знаете, что я не писала письмо о личном помиловании. Хочу сейчас обратиться к вам — отпустите всех украинцев, которых вы удерживаете в тюрьмах», — сказала она.
Ранее президент Украины Петр Порошенко сказал, что отдал поручение возобновить переговоры с РФ об освобождении украинских граждан из российских тюрем. В частности, он заявлял, что следует обменять их на 15 граждан РФ, содержащихся в украинских тюрьмах.