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«Черный день» российского спорта и другие события дня
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Главные события вторника 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Назван способ увеличить пенсию
Временный отказ от страховой пенсии по старости позволит пожилым россиянам получать более высокую пенсию в будущем, сообщает «Клерк».
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Украина подготовила "жесткий" ответ России
В новом украинском законопроекте о национальной безопасности будет прописано, что Россия является угрозой для Украины. Об этом изданию "Обозреватель" сообщил заместитель главы фракции "Народный фронт" Юрий Береза.
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Американцы, помогите! Рыбка решилась на сделку
Настя Рыбка призвала на помощь американских журналистов. В прямом эфире своего аккаунта в Instagram Рыбка сообщила, что их с Алексом Лесли не выпустили под залог, нарушив законодательство Таиланда.
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Брызгалов обесценил победу хоккеистов на ОИ
Знаменитый хоккейный вратарь Илья Брызгалов ответил на вопрос «Чемпионата» о значении победы сборной на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане для развития российского хоккея.
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Первый канал прокомментировал скандал с Якубовичем
Представитель Первого канала прокомментировал ТАСС якобы оскорбительные слова ведущего шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича.
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Назван новый «черный день» для российского спорта
Championat.com сообщает, что с 1 апреля Россия лишится права принимать международные соревнования по всем видам спорта.
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"Я вам помогу". Соловьев объяснил украинцу путь РФ
Владимир Соловьев объяснил эксперту с Украины, почему Россия выбрала путь сверхдержавы и отказалась от навязываемого Западом "превращения в Лихтенштейн".
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США получили возможность взломать любой iPhone
David Gray/Reuters
Вечному противостоянию спецслужб и Apple может наступить конец — израильский подрядчик правительства США разработал секретную технологию, которая позволяет взломать любой iPhone, включая все последние модели.
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Европейцы в ужасе ждут «Зверя с Востока»
Желтый и оранжевый уровни опасности объявлены в ближайшие дни на территории Великобритании в связи с приходом холодного антициклона. Местные СМИ называют его «Зверь с Востока».
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