«Черный день» российского спорта и другие события дня

Главные события вторника

Назван способ увеличить пенсию

Временный отказ от страховой пенсии по старости позволит пожилым россиянам получать более высокую пенсию в будущем, сообщает «Клерк».

Украина подготовила "жесткий" ответ России

В новом украинском законопроекте о национальной безопасности будет прописано, что Россия является угрозой для Украины. Об этом изданию "Обозреватель" сообщил заместитель главы фракции "Народный фронт" Юрий Береза

Американцы, помогите! Рыбка решилась на сделку

Настя Рыбка призвала на помощь американских журналистов. В прямом эфире своего аккаунта в Instagram Рыбка сообщила, что их с Алексом Лесли не выпустили под залог, нарушив законодательство Таиланда.

Брызгалов обесценил победу хоккеистов на ОИ

Знаменитый хоккейный вратарь Илья Брызгалов ответил на вопрос «Чемпионата» о значении победы сборной на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане для развития российского хоккея.

Первый канал прокомментировал скандал с Якубовичем

Представитель Первого канала прокомментировал ТАСС якобы оскорбительные слова ведущего шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича.

Назван новый «черный день» для российского спорта

Championat.com сообщает, что с 1 апреля Россия лишится права принимать международные соревнования по всем видам спорта.

"Я вам помогу". Соловьев объяснил украинцу путь РФ

Владимир Соловьев объяснил эксперту с Украины, почему Россия выбрала путь сверхдержавы и отказалась от навязываемого Западом "превращения в Лихтенштейн".

США получили возможность взломать любой iPhone

David Gray/Reuters

Вечному противостоянию спецслужб и Apple может наступить конец — израильский подрядчик правительства США разработал секретную технологию, которая позволяет взломать любой iPhone, включая все последние модели.

Европейцы в ужасе ждут «Зверя с Востока»

Желтый и оранжевый уровни опасности объявлены в ближайшие дни на территории Великобритании в связи с приходом холодного антициклона. Местные СМИ называют его «Зверь с Востока».