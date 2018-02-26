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Первый канал прокомментировал скандал с Якубовичем
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Первый канал прокомментировал скандал с Якубовичем 

Рамблер 13 часов назад
Представитель Первого канала прокомментировал ТАСС якобы оскорбительные слова ведущего шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича.
>> "Это — шизофрения": Якубович оскорбил участников шоу "Поле чудес"
По его мнению, журналисты «вырвали из контекста» слова Якубовича, который не оскорблял участников программы, а лишь рассказал, как «снимает с них напряжение» перед началом съемок.
В пресс-службе "Первого канала" привели полную цитату Якубовича.
"Я знакомлюсь с игроками, один вопрос я задаю: "О чем нельзя говорить?". И еще я им говорю — это уже не секрет давным-давно — я говорю: "Ребята, забудьте слово "играть". Посмотрим на это с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. (Смеется). Это шизофрения. Что вы, ребята?! Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали. Вас кто-то живым — здоровым увидит на экране, все! Человек будет пить до утра! А если еще и привет передадите — так это обморок. Вот и все, давайте про это!", — сказал Якубович.
Ранее Якубович стал гостем другой программы Первого — «Сегодня вечером». В эфире ведущий заявил, что «девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово». После этого он добавил, что это «диагноз», а именно «шизофрения».
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