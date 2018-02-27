«Я вам помогу». Соловьев объяснил украинцу путь РФ

"Разговаривал с крупным немецким экспертом, является ли Россия сверхдержавой. Он ответил образно: а может ли слон спрятаться в стаде овец? Не может. Поэтому Россия — политический слон, который может и должен оставаться слоном. И мы должны с этим считаться и думать, как с Россией вместе жить. Если кто-то в Германии говорит, что им это невыгодно, это глубочайшее заблуждение. Германия страдает от несамостоятельности и зависимости от заокеанского старшего брата, а если Россия позиционирует себя как сверхдержава, у немцев появляется возможность лавировать, сохраняя свои национальные интересы", — объяснил Сосновский.

В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" обсудили становление России как сверхдержавы. Главный редактор немецкого издания World Economy Александр Сосновский заявил, что в Германии даже 15 лет назад не стоял вопрос о сверхдержавности России. Он отметил, что на семинаре в Гамбурге в 2003 году "немцы не просто просчитали, что Россия будет сверхдержавой — они выяснили, что Россия была, есть и остается сверхдержавой".