«Я вам помогу». Соловьев объяснил украинцу путь РФ

Владимир Соловьев объяснил эксперту с Украины, почему Россия выбрала путь сверхдержавы и отказалась от навязываемого Западом "превращения в Лихтенштейн".
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В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" обсудили становление России как сверхдержавы. Главный редактор немецкого издания World Economy Александр Сосновский заявил, что в Германии даже 15 лет назад не стоял вопрос о сверхдержавности России. Он отметил, что на семинаре в Гамбурге в 2003 году "немцы не просто просчитали, что Россия будет сверхдержавой — они выяснили, что Россия была, есть и остается сверхдержавой".
"Разговаривал с крупным немецким экспертом, является ли Россия сверхдержавой. Он ответил образно: а может ли слон спрятаться в стаде овец? Не может. Поэтому Россия — политический слон, который может и должен оставаться слоном. И мы должны с этим считаться и думать, как с Россией вместе жить. Если кто-то в Германии говорит, что им это невыгодно, это глубочайшее заблуждение. Германия страдает от несамостоятельности и зависимости от заокеанского старшего брата, а если Россия позиционирует себя как сверхдержава, у немцев появляется возможность лавировать, сохраняя свои национальные интересы", — объяснил Сосновский.
Украинский политолог Вадим Карасев язвительно предложил немцу выбрать "между сверхдержавой и хорошей медициной". Сосновский ответил, что выбирает "сверхдержаву с хорошей медициной", но Карасев потребовал сделать выбор из двух вариантов, явно намекая на якобы существующие трудности в российской медицине. Тогда в спор вмешался ведущий.
"Я вам помогу с ответом. В начале 90-х годов нам как раз предлагали де-факто: откажитесь от суверенитета, и вы станете обычной, скромной западной страной. Тогда среди младодемократов была такая идея, что Россия будет жить как Лихтенштейн. У наиболее ретивых была идея довести Россию до состояния "многих Лихтенштейнов". Некоторые предлагали России отказаться от ядерного оружия. И что получилось? Нам говорили, что у России нет особого пути, национального самосознания, национальных интересов. И выяснилось, что у нас была разрушенная медицина, уничтоженная экономика, страшный русский крест, когда смертность нарастала. Но что-то нам никто не сказал: вы отказались от суверенитета — вот вам хорошая медицина. Не сработало", — заявил Соловьев.
Отметим, президент России Владимир Путин осуждает стремление США к становлению в качестве единственной сверхдержавы и геополитического центра силы. По мнению Путина, которое он высказал еще в 2008 году в знаменитой Мюнхенской речи, современный мир не приемлет однополярности, и попытки США препятствовать отстаиванию другими странами их национальных интересов, являются недопустимыми.