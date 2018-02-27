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Американцы, помогите! Рыбка решилась на сделку
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Настя Рыбка попросила помощи у американцев 

Рамблер 6 часов назад
Настя Рыбка призвала на помощь американских журналистов. В прямом эфире своего аккаунта в Instagram Рыбка сообщила, что их с Алексом Лесли не выпустили под залог, нарушив законодательство Таиланда.
По мнению Рыбки, их собираются «закрыть, и очень надолго», а арест произведен по приказу из Бангкока.
Девушка призвала на помощь американских журналистов, пообещав рассказать им «все недостающие паззлы» о выборах в США. Рыбка заявила, что знает «очень много» о связях российских депутатов с избирательным штабом Дональда Трампа.
«Жду вас в тайской тюрьме, если буду еще живой», — заключила она.
>> Рыбка обратилась с открытым письмом
Накануне Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и Алекса Лесли (Александр Кириллов) задержали в тайской Паттайе и обвинили в проведении незаконных секс-тренингов.
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