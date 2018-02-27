Назван способ увеличить пенсию

«Отказ от выплат»: как увеличить пенсию

Временный отказ от страховой пенсии по старости позволит пожилым россиянам получать более высокую пенсию в будущем, сообщает «Клерк».

Как поясняет портал, россиянин, обративший за этой выплатой позже, чем у него возникло на нее право, получит премиальные пенсионные баллы — каждый год страховая пенсия будет расти на премиальные коэффициенты.

Так, человек, обратившийся за назначением страховой пенсии, «опоздав» на пять лет, получит рост фиксированной выплаты на 36 процентов, а суммы баллов — на 45 процентов. «Опоздание» на десять лет увеличит фиксированную выплату в 2,11 раза, а сумму баллов — в 2,32 раза.

В качестве примера «Клерк» рассмотрел случай пенсионера Сидорова, которому в январе 2018 года исполнилось 60 лет. Он заработал 30 лет стажа и сто баллов. Его пенсия составила 100*81,49+4982,90 = 13131,90 рубля. Однако пожилой мужчина решил обратиться за назначением выплаты позже. Если он захочет получать страховую пенсию в 63 года, ее размер составит 16034,41 рубля, а в 65 лет — 18592,79 рубля.

Пенсия должна быть в России на уровне 25 тысяч рублей, или 2,5 прожиточных минимума. Об этом в пятницу рассказала вице-премьер Ольга Голодец в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи: https://t.co/cOWLAagInF#вашифинансы #дружисфинансами #пенсия pic.twitter.com/bISpXloHen— Дружи с финансами (@VashiFinancy) 19 февраля 2018 г.

Также «Клерк» проанализировал потери, которые может понести Сидоров. Так, если он выйдет на пенсию в 61 год, он недополучит 157,5 тысячи рублей выплат. Свою будущую пенсию в этом случае он увеличит на 850 рублей в месяц или на десять тысяч рублей в год. Прибавка перекроет его потери через 15 лет.