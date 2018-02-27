Назван способ увеличить пенсию

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«Отказ от выплат»: как увеличить пенсию 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Временный отказ от страховой пенсии по старости позволит пожилым россиянам получать более высокую пенсию в будущем, сообщает «Клерк».
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Как поясняет портал, россиянин, обративший за этой выплатой позже, чем у него возникло на нее право, получит премиальные пенсионные баллы — каждый год страховая пенсия будет расти на премиальные коэффициенты.
Так, человек, обратившийся за назначением страховой пенсии, «опоздав» на пять лет, получит рост фиксированной выплаты на 36 процентов, а суммы баллов — на 45 процентов. «Опоздание» на десять лет увеличит фиксированную выплату в 2,11 раза, а сумму баллов — в 2,32 раза.
В качестве примера «Клерк» рассмотрел случай пенсионера Сидорова, которому в январе 2018 года исполнилось 60 лет. Он заработал 30 лет стажа и сто баллов. Его пенсия составила 100*81,49+4982,90 = 13131,90 рубля. Однако пожилой мужчина решил обратиться за назначением выплаты позже. Если он захочет получать страховую пенсию в 63 года, ее размер составит 16034,41 рубля, а в 65 лет — 18592,79 рубля.
Также «Клерк» проанализировал потери, которые может понести Сидоров. Так, если он выйдет на пенсию в 61 год, он недополучит 157,5 тысячи рублей выплат. Свою будущую пенсию в этом случае он увеличит на 850 рублей в месяц или на десять тысяч рублей в год. Прибавка перекроет его потери через 15 лет.
Ранее замглавы Минтруда Алексей Вовченко рассказал, что в российской пенсионной системе заложены инструменты «стимулирования более позднего выхода на пенсию», в том числе повышение размера выплат при обращении за страховой пенсией позже срока. Вовченко добавил, что сейчас предусмотрено множество льгот для тех, кто работает, например, ставки по страховым тарифам и пенсионные тарифы.
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