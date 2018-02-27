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Европейцы в ужасе ждут «Зверя с Востока»
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Европейцы в ужасе ждут «Зверя с Востока» 

Ридус 1 час назад
Фото: ТАСС
Желтый и оранжевый уровни опасности объявлены в ближайшие дни на территории Великобритании в связи с приходом холодного антициклона. Местные СМИ называют его «Зверь с Востока».
В Национальной метеорологической службе предупредили, что в ночь на вторник температура воздуха на западе Великобритании опустится до минус 5 градусов по Цельсию.
Ожидается, что в ряде районов Англии и Уэльса будет отмечена самая низкая температура с 2013-го, а возможно, и с 1991 года.
Британцы в понедельник выстроились в очереди в продовольственных магазинах, чтобы купить все самое необходимое до прихода антициклона, который продержится до пятницы.
Авиакомпания British Airways из-за погодных условий отменила в понедельник 60 рейсов из Хитроу.
На континенте тоже неспокойно.
В понедельник практически на всей территории Франции в связи с аномальными заморозками был объявлен желтый уровень метеотревоги, а в трех департаментах Лазурного берега на границе с Италией — оранжевый.
«Антициклон, расположенный над Скандинавией, направляет в сторону Франции ледяной воздух, поступающий из России», — цитирует ТАСС сообщение национальной метеорологической службы.
На севере и востоке Франции утром 26 февраля столбики термометров показывали минус 6−10 градусов, а на Лазурном берегу выпал снег. Вторник, по прогнозам, станет самым холодным днем: с утра температура опустится еще на 1−2 градуса. В среду двигающийся со стороны Испании циклон вызовет сильные снегопады, и только к пятнице начнется заметное потепление.
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