США получили возможность взломать любой iPhone

Секретов нет: ФБР взломает любой айфон

Вечному противостоянию спецслужб и Apple может наступить конец — израильский подрядчик правительства США разработал секретную технологию, которая позволяет взломать любой iPhone, включая все последние модели.

Ящик Пандоры вскрыт

Хорошие новости для американских спецслужб и плохие для пользователей Apple пришли из Израиля — местный подрядчик Cellebrite, с которым активно сотрудничает правительство США, объявил об успешном снятии защиты на всех моделях iPhone.

Cellebrite, которая является филиалом японского производителя электроники Sun Corporation, пока не сделала официального заявления, но анонимные источники рассказали Forbes о новой технологии, которая уже рекламируется среди правоохранительных органов и экспертов-криминалистов по всему миру.

В сообщении компании говорится о том, что она предоставляет услуги по взлому устройств Apple, включая iPhone, iPad, iPad Mini, iPad Pro и iPod Touch, работающих на базе операционной системы iOS от пятой до одиннадцатой версии.

В этот список входит и сентябрьская новинка Apple — iPhone X, на котором установлена iOS 11.

Эту информацию изданию подтвердил и собственный источник в американской полиции, которому Cellebrite пообещали снять защиту на iPhone 8. Полицейский отметил, что, вероятнее всего, взлом iPhone X также не составит труда для израильтян, так как у обоих гаджетов примерно идентичный уровень безопасности.

Чтобы воспользоваться сервисом Cellebrite, который может «определить или отключить PIN-код, узор или пароль на последних устройствах на базе iOS или Google », правоохранительным органам необходимо отправить нужный гаджет для исследования. В своей лаборатории подрядчик правительства США применяет свою секретную технологию, получает доступ к личным данным и передает их заказчику.

При этом Forbes отмечает, что взлом обойдется «всего» в $1500 за одно устройство.

Учитывая, что Apple готова выплачивать по миллиону за каждую обнаруженную уязвимость айфона, то это — очень дешевая услуга.

Apple пока не дала официальный комментарий. Однако эксперты сходятся во мнении, что «яблочная» компания бросит все усилия на устранение возможных уязвимостей в своей защите, ведь с секретным инструментом Cellebrite ни один пользователь iPhone не сможет чувствовать себя в безопасности. Помощь со стороны

С тех пор как Apple начала усиливать защиту своих устройств с каждым новым релизом, полиции во всем мире ничего не оставалось, как искать способы разблокировать айфоны своих подозреваемых неофициальными способами.

Наиболее ярким и заметным делом стала тяжба между Apple и Федеральным бюро расследований (ФБР) США — компания из Купертино отказалась помогать спецагентам в разблокировке iPhone 5C, принадлежащего убитому террористу Саиду Фаруку, который устроил массовое убийство в Сан-Бернардино в 2015 году.

В феврале 2016 года суд в Лос-Анджелесе постановил, что Apple обязана помочь следствию.

«Мы опасаемся, что это требование подорвет все права и свободы, которое наше правительство обязано защищать», — заявил тогда глава Apple Тим Кук, отвергая саму мысль о создании «универсальной отмычки». В свою очередь «яблочная» компания решила обжаловать судебное решение.

Спустя некоторое время ФБР неожиданно отозвало свой иск против Apple и заявило, что в услугах компании больше не нуждается, так как iPhone был разблокирован усилиями сторонних хакеров.

Тогда в западной прессе в качестве спасителей спецслужб фигурировала некая «компания из Израиля», которая вполне может оказаться Cellebrite.

Доказательством этому служит заключение контракта между ФБР и Cellebrite в день судебного разбирательства, когда Бюро неожиданно заявило о помощи «со стороны». Кроме того, из-за слухов о сотрудничестве акции Sun Corporation, владеющей Cellebrite, выросли на 35% за два дня. Каждый за себя

Технология Cellebrite беспокоит не только руководство Apple, но и правозащитников — ведь возможностями такого мощного инструмента по взлому легко злоупотребить.

Представитель Фонда электронных рубежей, занимающейся защитой прав граждан в интернете, Адам Шварц осудил действия Cellebrite.

По его мнению, компания в своем стремлении заработать держит при себе обнаруженные уязвимости вместо того, чтобы уведомить о них крупные техкомпании, которые могли бы оперативно выпустить необходимые патчи.

Шварц опасается расширения полномочий правительства, которые позволят тайно взломать любой смартфон, не дожидаясь судебного решения.