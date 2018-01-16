Поклонская против Собчак, угроза россиянам и другие события дня

Поклонская ответила Собчак на слова о крымчанах
Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала слова Ксении Собчак о «неполноценном» положении крымчан, связав высказывание журналистки с «внутренним вредительством».
Куриное мясо в России оказалось опасным для жизни
Эксперты проверили охлажденные куриные бедра брендов «Мираторг», «Петелинка», «То, что надо!», «Каждый день», «Ясные зори» и «Ржевское подворье». Все образцы оказались небезопасны для здоровья потребителей.
Как отразится на россиянах закрытие Резервного фонда
Исчерпание Резервного фонда — звучит громко и, может быть, пугающе для многих, но это был далеко не последний триллион рублей в российской "кубышке".
Учительница приняла весь удар на себя
Учительница Наталья Шагулина, получившая тяжелые травмы в результате поножовщины в пермской школе №127, во время конфликта подростков приняла весь удар на себя, сообщила руководитель департамента образования Перми Людмила Гаджиева.
Порошенко избавил страну от инвалидов
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об исключении из законодательства и обихода термина «инвалид». Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
Роскачество обнаружило кишечную палочку в кефире
Исследование кефира, проводимое Роскачеством, выявило, что из 36 самых популярных брендов, у 19 есть различные недостатки, а еще 10 производителей наоборот превышают требования ГОСТа.
Зафиксирована крупнейшая в истории подводная катастрофа
Вулканологи Университета Тасмании описали крупное извержение подводного вулкана Гавр (англ. Havre Seamount), которое произошло в 2012 году и, по оценкам, стало сильнейшим в своем классе за последние сто лет.
Умер участник КВН Дуда
Известный кавээнщик, член команды "НГУ" Владимир Дуда умер в Новосибирске от инсульта, написала во вторник на своей странице в Facebook телеведущая Татьяна Лазарева. Ему было 56 лет.
«Левада-центр» прокомментировал "отстранение" от выборов
Выборы без независимых социологов: «Левада-центр» не будет публиковать данные опросов о предстоящих выборах в России. Это связано с тем, что организация признана иностранным агентом.
Суд принял решение по Серебренникову
Басманный суд Москвы продлил до 19 апреля срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову и бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину, обвиняемым в хищении 133 млн рублей, выделенных из бюджета на проект «Платоформа».