Поклонская против Собчак, угроза россиянам и другие события дня

Главные события вторника

Поклонская ответила Собчак на слова о крымчанах

Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала слова Ксении Собчак о «неполноценном» положении крымчан, связав высказывание журналистки с «внутренним вредительством».

Читать далее

Куриное мясо в России оказалось опасным для жизни

Эксперты проверили охлажденные куриные бедра брендов «Мираторг», «Петелинка», «То, что надо!», «Каждый день», «Ясные зори» и «Ржевское подворье». Все образцы оказались небезопасны для здоровья потребителей.

Читать далее

Как отразится на россиянах закрытие Резервного фонда

Исчерпание Резервного фонда — звучит громко и, может быть, пугающе для многих, но это был далеко не последний триллион рублей в российской "кубышке".

Читать далее

Учительница приняла весь удар на себя

Учительница Наталья Шагулина, получившая тяжелые травмы в результате поножовщины в пермской школе №127, во время конфликта подростков приняла весь удар на себя, сообщила руководитель департамента образования Перми Людмила Гаджиева.

Читать далее

Порошенко избавил страну от инвалидов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об исключении из законодательства и обихода термина «инвалид». Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Читать далее

Роскачество обнаружило кишечную палочку в кефире

Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965)

Исследование кефира, проводимое Роскачеством, выявило, что из 36 самых популярных брендов, у 19 есть различные недостатки, а еще 10 производителей наоборот превышают требования ГОСТа.

Читать далее

Зафиксирована крупнейшая в истории подводная катастрофа

Global Volcanism Program

Вулканологи Университета Тасмании описали крупное извержение подводного вулкана Гавр (англ. Havre Seamount), которое произошло в 2012 году и, по оценкам, стало сильнейшим в своем классе за последние сто лет.

Читать далее

Умер участник КВН Дуда

кадр из видео

Известный кавээнщик, член команды "НГУ" Владимир Дуда умер в Новосибирске от инсульта, написала во вторник на своей странице в Facebook телеведущая Татьяна Лазарева. Ему было 56 лет.

Читать далее

«Левада-центр» прокомментировал "отстранение" от выборов

Выборы без независимых социологов: «Левада-центр» не будет публиковать данные опросов о предстоящих выборах в России. Это связано с тем, что организация признана иностранным агентом.

Читать далее

Суд принял решение по Серебренникову

Басманный суд Москвы продлил до 19 апреля срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову и бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину, обвиняемым в хищении 133 млн рублей, выделенных из бюджета на проект «Платоформа».

Читать далее