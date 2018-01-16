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Куриное мясо в России оказалось опасным для жизни
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В магазинах России нашли опасное для жизни куриное мясо 

Рамблер 7 часов назад

«Росконтроль» проверил качество и безопасность курятины, продающейся на российских прилавках.

Эксперты проверили охлажденные куриные бедра брендов «Мираторг», «Петелинка», «То, что надо!», «Каждый день», «Ясные зори» и «Ржевское подворье». Все образцы оказались небезопасны для здоровья потребителей.

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В мясе компаний «Мираторг» и «То, что надо!» были найдены антимикробные химиотерапевтические средства, в бройлерах «Мираторга» также были выявлены признаки инъекций солевыми растворами. В продукции «Петелинки» и «Ясных зорь» был превышен уровень обсемененности (зараженности) микробами, а в курятине брендов «Каждый день» и «Ржевское подворье» и вовсе обнаружены сальмонеллы. Антибиотики были найдены в продукции компаний «Мираторг», «Ржевское подворье», «Каждый день» и «То, что надо!».

Отмечается, что во всех образцах был превышен уровень обсемененности мезофильными микроорганизмами: в курице бренда «Каждый день» — в 20 раз, брендов «Мираторг», «То, что надо!», «Ясные зори» — в 30. Все это, по данным «Росконтроля», может свидетельствовать о нарушениях санитарных правил, технологий изготовления, сроков и температурных режимов хранения и реализации продуктов.

«Росконтроль» — негосударственная организация по контролю качества и безопасности товаров и услуг. Ранее «Росконтроль» проводил экспертизу молочных сосисок и колбас разных брендов. Например, в составе «Рублевских» сосисок были обнаружены остатки уже использованных сосисок и колбасных изделий.

 Ещё 9 источников 
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