«Левада-центр» прокомментировал «отстранение» от выборов

Выборы без «Левада-центра»: глава организации прокомментировал отказ публиковать данные опросов

Выборы без независимых социологов: «Левада-центр» не будет публиковать данные опросов о предстоящих выборах в России. Это связано с тем, что организация признана иностранным агентом.

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По избирательному законодательству иноагенты не могут участвовать в выборах и референдумах. В противном случае им грозят штрафы и даже закрытие. Вот что говорит об этом директор Аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков:

— Все опросы, касающиеся голосования, участия в выборах, все политические опросы, мы проводим за свой счет и в инициативном порядке, поэтому нам никто не может запретить это делать.

— Для чего тогда, если не будете публиковать эти данные?

— Исключительно для понимания того, что происходит в обществе. Соответственно после окончания кампании мы проанализируем, как и что люди думали об этих выборах, как они голосовали и прочее.

— Это ваша инициатива?

— Заказчиков нет никаких, это наши данные, мы проводим ежемесячные опросы в этом смысле, регулярные, и там включены все вопросы такого рода: доверие к политикам, оценка, готовность участвовать в выборах и так далее.

— Нельзя было под эти выборы отдельную юридическую структуру зарегистрировать вроде «Левада 2.0»?

— Прокуратура нас предупредила о том, что любые такого рода действия будут рассматриваться как нарушение законодательства.

— Вы по закону не можете?

— По закону, да. На это и направлены были все поправки закона и вся кампания по дискредитации нас, и внесение в реестр, так же, как и в случае с другими общественными организациями. После выборов мы какой-то аналитический материал, конечно, дадим обязательно.

Ранее о старте исследовательского проекта к президентским выборам объявил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Первые данные говорят, что на выборы планируют прийти 67% россиян. При этом 64% считают, что выборы проходят в «открытой и честной политической борьбе», а 23% — что их трудно назвать «подлинно свободными и демократическими». Если следовать этим данным, за Владимира Путина готовы проголосовать почти 74%, за Павла Грудинина — 7%, у Ксении Собчак 1%, а у бизнес-омбудсмена Бриса Титова — 0,3%

ВЦИОМ на 100% контролируется государством в лице Росимущества. Альтернативную социологию ранее традиционно предоставлял независимый «Левада-центр».

Сожалеет о том, что не будет данных от «Левады» председатель правления Фонда развития гражданского общества, экс-начальник управления президента Российской Федерации по внутренней политике Константин Костин. Однако веского повода для соответствующего решения он не видит.

— Если мы говорим о ситуации на рынке социологических услуг, это ничего не изменит в ходе кампании, хотя мне как политическому консультанту и политическому менеджеру, конечно, жалко, что большая социологическая компания не будет присутствовать в публичном пространстве. Чем больше данных открытых для сопоставления, сравнения и прогнозирования, тем лучше.

— По поводу закон об иноагентах…

— Вообще говоря, не вижу здесь проблемы, потому что закон не запрещает «Леваде» публиковать данные, то есть собственная позиция, они вполне могут эти данные публиковать, только указывать, что они осуществляют деятельность в качестве иностранного агента. Тут уже, знаете, вопрос еще и в их принципиальной позиции: кто им мешает публиковать данные политических опросов? У нас не запрещена деятельность НКО иностранных агентов, просто они должны указывать и все. Поэтому это во многом спекулятивная позиция, и во многом она происходит по инициативе «Левады», а не в силу запретительной деятельности государственных органов. Это их выбор.

Как пишут «Ведомости», у фонда «Общественное мнение» пока нет планов по спецпроектам, посвященным выборам. Как заявил президент ФОМ Александр Ослон, «на сайте еженедельно публикуются данные по голосованию, доверию, оценке».