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Поклонская ответила Собчак на слова о крымчанах
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Поклонская ответила на заявление Собчак о крымчанах 

Рамблер 6 часов назад

Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала слова Ксении Собчак о «неполноценном» положении крымчан, связав высказывание журналистки с «внутренним вредительством». Об этом сообщает РИА Новости.

>> Собчак назвала жителей Крыма "неполноценными"

По ее словам, «спекулировать на тему полноценности прав» жителей Крыма чиновникам и политикам позволяет «чванство», которое также «свидетельствует об ущербности их взглядов».

"Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру, позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан России. Но это личная беда таких "политиков", которая свидетельствует об ущербности их взглядов, а не людей", — сказала Поклонская.

Поклонская подчеркнула, что политики и чиновники должны бороться за то, «чтобы не было даже повода говорить о какой-то неполноценности граждан России».

Депутат отметила, что Крым сейчас «активно развивается», на полуострове ведутся «грандиозные стройки». В качестве примеров она привела Керченский мост, аэропорт, детские сады, школы и спортивные сооружения.

Поклонская напомнила, что полуостров посещают туристы со всего мира, а иностранные политики и мэры городов заключает с Крымом соглашения о сотрудничестве.

Ранее Ксения Собчак, заявившая о планах участвовать в президентских выборах 2018 года, сказала в эфире радио «Комсомольская правда», что «сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру». Она отметила, что на территории полуострова нет ни одного отделения Сбербанка, а сами крымчане не могут выезжать за границу.

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