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Зафиксирована крупнейшая в истории подводная катастрофа
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Зафиксирована крупнейшая в истории подводная катастрофа 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Global Volcanism Program

Вулканологи Университета Тасмании описали крупное извержение подводного вулкана Гавр (англ. Havre Seamount), которое произошло в 2012 году и, по оценкам, стало сильнейшим в своем классе за последние сто лет. Статья ученых опубликована в журнале Science Advances, кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе, опубликованном изданием Science Alert.

Извержение поначалу осталось незамеченным для ученых, однако вскоре вулканологи обнаружили у берегов Новой Зеландии крупный плавучий остров из пемзы (пористая вулканическая порода) площадью до 26 тысяч квадратных километров. Толщина образования достигала 3,5 метра. Через три месяца после извержения масса раскололась на отельные куски породы, часть которых опустилась на морское дно, а другие были прибиты к берегам островов Тонга, Новой Зеландии и Австралии.

Ученые определили ход и мощность вулканической активности, изучив с помощью автономного необитаемого подводного аппарата место извержения. На глубине 1220 метров была обнаружена 4,5-километровая кальдера — крупная котловина, образовавшаяся при обрушении верхней части вулкана вовнутрь. На дне кальдеры находилось до 14 отверстий, через которые выбрасывалась лава, пепел и пемза.

За всю историю наблюдений извержение Гавра стало сильнейшим среди подводных вулканов. При этом, по оценкам исследователей, оно было в 1,5 раза мощнее, чем взрыв наземного вулкана Сент-Хеленс в 1980 году, сила которого оценивается в пять баллов из восьми по шкале вулканической активности VEI.

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