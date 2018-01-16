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Порошенко избавил страну от инвалидов
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Порошенко избавил Украину от инвалидов 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об исключении из законодательства и обихода термина «инвалид». Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Термин «инвалид» будет заменен термином «лицо с инвалидностью». Документ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», принятый Верховной Радой 19 декабря и подписанный президентом, предполагает изменения в 37 законов Украины.

Теперь из них исключаются термины «инвалид», «ребенок-инвалид» и «инвалид войны» и заменяются на «лицо с инвалидностью», «ребенок с инвалидностью» и «лицо с инвалидностью в результате войны».

Отмечается, что этот закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Кроме того, при введении в употребление термина «лицо с инвалидностью» акцент делается на человеке, а не на его инвалидности, разъясняет пресс-служба Порошенко.

В ноябре Luxembourg Herald со ссылкой на источник в Минюсте Украины сообщал, что жена президента Марина Порошенко может быть причастна к краже средств, выделяемых США и европейскими государствами в качестве гуманитарной помощи для детей-инвалидов. По данным издания, в разных регионах страны регистрировались подставные фонды, которые ее получали. После поступления денег фонды переводили средства на счета фирм и затем закрывались.

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