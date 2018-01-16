Власти: Пермская учительница приняла весь удар на себя

Учительница Наталья Шагулина, получившая тяжелые травмы в результате поножовщины в пермской школе №127, во время конфликта подростков приняла весь удар на себя, сообщила руководитель департамента образования Перми Людмила Гаджиева.

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По словам Гаджиевой, Наталья Шагулина имеет 25-летний педагогический стаж.

«В этой школе работает очень давно и зарекомендовала себя только с самой положительной стороны. Очень любит детей, ее очень любят родители, то есть у них полный контакт идет в классе. Слава богу, что у нас есть такие достойные учителя, которые даже в экстренной ситуации ведут себя очень правильно», — передает РИА «Новости» слова Гаджиевой.

Она рассказала также, что учительница находилась в классе, и когда два подростка ворвались в класс, она приняла весь удар на себя, сделала все, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей, поэтому получила больше всех ножевых ранений.

«Мы считаем, что это мужественный геройский поступок», — отметила Гаджиева.

Она отметила также, что у Шагулиной есть семья, двое детей, причем дочь учится в шестом классе в этой же школе. Ранее главный врач пермской городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин рассказал, что Шагулина пришла в сознание, но пока не может разговаривать.

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«Она пришла в сознание. Она все понимает, реагирует на просьбы, на обращенную речь, просто она еще на искусственной вентиляции легких, она еще слаба», — сказал Ронзин, добавив, что разговаривать пострадавшая пока не может.

По его информации, подростки, ставшие инициаторами конфликта с поножовщиной, находятся в состоянии средней тяжести, у их палат дежурят сотрудники полиции. По словам Гаджиевой, пермские власти выделят материальную помощь семьям пострадавших в драке.

«Обязательно всем семьям пострадавшим будет оказана материальная помощь. Сейчас мы готовим все необходимые документы, постараемся сделать все максимально быстро. Это по линии краевой и городской администраций», — сказала Гаджиева.

Напомним, средняя общеобразовательная школа № 127 в Перми, где в результате драки с поножовщиной пострадали 15 человек, в том числе ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей, во вторник закрыта.