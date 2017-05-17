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Главные события среды
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти готовы предоставить Сенату США запись беседы американского лидера Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА Новости.
В Киеве признали неспособность закрыть доступ к российским соцсетям
Представитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров заявил, что украинские власти не смогут полностью закрыть доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», так как у пользователей есть возможность обойти запрет. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин рассказал о "секретном месседже" лидерам G7
Президент России Владимир Путин заявил, что информация, которую он передал лидерам G7 является секретной. Об этом сообщает ТАСС.
Киев отказался возвращать Донецк и Луганск силой
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев не намерен возвращать Донецк и Луганск под свой контроль силой. Об этом он рассказал в эфире Deutsche Welle.
Трамп уронил доллар
Американский доллар снова упал по отношению к мировым валютам после сообщений СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп попросил бывшего директора ФБР Джеймса Коми закончить расследование по делу экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом сообщает Reuters.
С-400 под Москвой подняли по тревоге
В Министерстве обороны России заявили, что в Московской области в рамках учений по тревоге был поднят зенитный полк с системами С-400 «Триумф». Об этом сообщает ТАСС.
Раскрыто темное прошлое Вороненкова
Следователи выяснили, что экс-депутат Госдумы Денис Вороненков несколько лет работал в военной прокуратуре в Рязани и в службе безопасности ФСКН. Однако у погибшего политика при этом не было необходимого реального высшего юридического образования. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Умер космонавт Виктор Горбатко
Фото: РИА Новости
В Москве на 83-м году жизни умер летчик-космонавт Виктор Горбатко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
России предстоит испытание чешской крепостью
Вторничный матч между сборными России и США должен был стать одним главных из главных украшений чемпионата мира по хоккею-2017. Выигравшая команда автоматически становилась победителем кельнской группы, а россияне имели возможность одержать седьмую победу подряд и пройти стартовый турнирный отрезок без поражений.
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