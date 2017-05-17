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Трамп уронил доллар

Трамп уронил доллар
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Американский доллар снова упал по отношению к мировым валютам после сообщений СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп попросил бывшего директора ФБР Джеймса Коми закончить расследование по делу экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом сообщает Reuters.
Позже официальные представители Белого дома опровергли информацию и заявили, что глава государства никогда не просил Коми или кого-либо другого завершить расследование. Однако доллар упал по отношению к иене на 0,7 процентов до 112.37. Индекс доллара снизился до 97.93.
Ранее глава государства уволил Коми с поста директора ФБР из-за того, что он «не способен эффективно выполнять свои функции».
Также сообщалось, что Трамп обсудил с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым секретную информацию, которая касается запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Позже Вашингтон опроверг данные сообщения.
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