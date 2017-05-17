Трамп уронил доллар

Американский доллар снова упал по отношению к мировым валютам после сообщений СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп попросил бывшего директора ФБР Джеймса Коми закончить расследование по делу экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна . Об этом сообщает Reuters

Позже официальные представители Белого дома опровергли информацию и заявили, что глава государства никогда не просил Коми или кого-либо другого завершить расследование. Однако доллар упал по отношению к иене на 0,7 процентов до 112.37. Индекс доллара снизился до 97.93.

Ранее глава государства уволил Коми с поста директора ФБР из-за того, что он «не способен эффективно выполнять свои функции».