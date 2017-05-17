Киев отказался возвращать Донецк и Луганск силой

«Мы убеждены, что Донецк и Луганск — территория Украины… Мы не рассматриваем вопрос решения проблемы захвата территорий Луганска и Донецка силовым путём», — сказал Полторак.

Он также отметил, что не сомневается о возвращении неподконтрольных территорий.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что ЛНР не вернется в состав Украины из-за антироссийской риторики Киева.

«Но если Украина останется с тем режимом, который сейчас в стране, то ни о каком возвращении не может быть речи. Наши жители на референдуме сказали: «Мы — русский мир», - рассказал Плотницкий газете «Известия»

Он отметил, что возвращение будет возможно только в том случае, если Украина будет настроена пророссийски.