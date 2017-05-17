Умер космонавт Виктор Горбатко

В Москве на 83-м году жизни умер летчик-космонавт Виктор Горбатко . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Собеседник агентства рассказал, что Горбатко скончался 17 мая в 04:00. По его словам, в последнее время космонавт плохо себя чувствовал. Последние две недели он находился в реанимации госпиталя Мандрыка.

Вдова космонавта Алла Горбатко сообщила в комментарии РБК , что похороны пройдут в пятницу, 19 мая, на мемориальном военном кладбище в Мытищах.