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Умер космонавт Виктор Горбатко
В Москве на 83-м году жизни умер летчик-космонавт Виктор Горбатко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Собеседник агентства рассказал, что Горбатко скончался 17 мая в 04:00. По его словам, в последнее время космонавт плохо себя чувствовал. Последние две недели он находился в реанимации госпиталя Мандрыка.
Вдова космонавта Алла Горбатко сообщила в комментарии РБК, что похороны пройдут в пятницу, 19 мая, на мемориальном военном кладбище в Мытищах.
Виктор Горбатко вошел в первый состав отряда космонавтов в 1960 году. Отряд состоял из 12 человек, включая Юрий Гагарина, Алексея Леонова и Германа Титова. На счету Горбатко три космических полета в 1969-м, 1977-м и 1980-м годах. Он дважды Герой Советского Союза.
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