Полк С-400 под Москвой подняли по тревоге

Министерстве обороны России заявили, что в Московской области в рамках учений по тревоге был поднят зенитный полк с системами С-400 «Триумф». Об этом сообщает ТАСС

«Подразделения зенитного ракетного полка были подняты по тревоге. Экипажи систем С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" совершили марш к месту выполнения учебной боевой задачи», - рассказали представители Минобороны.

В ведомстве отметили, что тренировочные условные пуски ракет военные отработали успешно.

На обратном пути экипажи «Панцирей» и систем С-400 также смогли отразить атаку диверсионной группы.