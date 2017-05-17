Президент России Владимир Путин заявил, что информация, которую он передал лидерам G7 является секретной. Об этом сообщает ТАСС

«Что касается моего месседжа, который я передал господину премьер-министру (Италии Паоло Джентилони – прим.), то он носит секретный характер, я вам не могу об этом сообщить… Это секретная информация», - рассказал глава государства.

«Мы в то же самое время видим, что в Соединенных штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты», - сказал Путин.

Российский лидер пошутил, что ему придется сделать выговор Лаврову за то, что он «не поделился секретами».