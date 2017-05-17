"Либо тупые, либо опасны": Путин о "секретах" Трампа

Такое предложение Путин выдвинул на пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьер-министром Паоло Джентилони . Это может быть сделано для того, чтобы опровергнуть слухи о секретной информации, которую Трамп якобы мог передать Лаврову.

По словам Путина, в США "развивается какая-то политическая шизофрения".

"Те, кто генерирует этот бред, либо тупые, либо опасны — они наносят вред США, раскачивая внешнеполитическую ситуацию", - сказал президент России.

Президент пошутил, что объявит Лаврову выговор за то, что он не поделился с ним секретами.

Газета отмечала, что сам Трамп получил эти данные от некоего партнера США в рамках договоренности по обмену разведывательной информацией. Этот партнер, как утверждает издание, запретил главе США передавать данные третьим лицам. Как утверждала The Washington Post, распространение этой информации ограничили даже среди высокопоставленных американских чиновников.

Источники газеты в правительстве заявили, что поступок Трампа «ставит под угрозу сотрудничество с союзником, который имеет доступ к внутренней работе ИГ».

Десятого мая Лавров прибыл с визитом в США. В Вашингтоне он встретился с Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По словам российского министра, стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке, конфликты на Украине и в Сирии, а также будущую встречу Трампа с Путиным. Трамп назвал встречу с Лавровым «очень-очень хорошей».