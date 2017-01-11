Главные события среды

В Россию вернулся рост реальных зарплат

В России начался рост реальной заработной платы, но по сравнению с октябрем 2014 года средняя зарплата в стране упала на восемь процентов. Об этом говорится в опубликованном в среду, 11 января, мониторинге Высшей школы экономики (ВШЭ).

В Саратове прогремел мощный взрыв в жилом доме

Телеканал «360» опубликовал видео, демонстрирующее последствия взрыва газа в одном из жилых домов Саратова. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Госдума приняла законопроект о декриминализации побоев

Отмечается, что, согласно пояснительной записке, проект закона направлен на устранение неоднозначного толкования положений УК России, которые возникли после того, как в июле 2016 года был принят закон, которым в статье 116 УК России была установлена ответственность за побои в отношении близких лиц.

В СКР раскрыли размер арестованного имущества Улюкаева

Замглавы Следственного комитета (СК) РФ Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» рассказал, что по просьбе СК суд арестовал 15 объектов недвижимости и 564 миллиона рублей, принадлежащих экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву. Об этом сообщают Рамблер/новости.

ИГ и «Талибан» объявили друг другу джихад

В среду, 11 января, радио «Машаль»сообщило, что две экстремистские организации объявили друг другу «священную войну — джихад». Речь идет о террористической группировке «Исламское государство» и афганском радикальном движении «Талибан» (обе организации запрещены в России). Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».

Россияне перешли с мяса на овощную диету

В последние годы рацион россиян сильно изменился. В среднем по стране граждане большее предпочтение отдают картошке и овощам. Меньше покупателей интересуют мясо, рыба, молоко и сахар, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия».

В "смерти" Елизаветы II обвинили россиян

Британское издание Express считает, что новость о смерти королевы Елизаветы II могли опубликовать российские хакеры, сообщают Рамблер/новости.

Трамп о компромате России на него: "Охота на ведьм!»

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал слухи о наличии у России компромата на него, назвав такую информацию «ложными новостями». Об этом сообщают Рамблер/новости.