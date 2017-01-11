Опубликовано видео с места взрыва в Саратове

Телеканал "360" опубликовал видео , демонстрирующее последствия взрыва газа в одном из жилых домов Саратова. Об этом сообщают Рамблер/новости.

На записи видно, как из нескольких окон одного этажа идет густой черный дым.

Взрыв газа произошел в среду, 11 января, в доме, расположенном в Ленинском районе города. После взрыва на площади в 250 квадратных метров начался пожар.

В результате взрыва, по предварительным данным, пострадали десять человек, в том числе двое детей. У пострадавших есть признаки отравления продуктами горения. Их состояние оценивается как средне тяжелое.

Управление СК России по Саратовской области начало доследственную проверку по факту случившегося. Представители губернатора региона уже заявили, что причиной взрыва газа стала его утечка.