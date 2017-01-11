Россияне перешли с мяса на овощную диету

В последние годы рацион россиян сильно изменился. В среднем по стране граждане большее предпочтение отдают картошке и овощам. Меньше покупателей интересуют мясо, рыба, молоко и сахар, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия»

Данную ситуацию эксперты объясняют ростом цен, который происходит одновременно с падением доходов населения.

По данным издания, с 2013 по 2015 год жители России стали есть меньше мяса (на 2 кг в год на человека), рыбы (на 5 кг), молока и молочных продуктов (на 9 кг), сахара (на 1 кг).

Также граждане России переходят с натуральных продуктов на более дешевые аналоги. Диетологи говорят, что такая экономия может негативно сказаться на здоровье. Но одновременно с этим отмечают, что уменьшение в рационе сахара и увеличение овощей – значительный плюс. По их мнению, это может быть следствием не только финансового кризиса, но и признаками перехода на здоровое питание.