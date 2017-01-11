Госдума приняла в первом чтении законопроект о декриминализации побоев

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, согласно пояснительной записке, проект закона направлен на устранение неоднозначного толкования положений УК России, которые возникли после того, как в июле 2016 года был принят закон, которым в статье 116 УК России была установлена ответственность за побои в отношении близких лиц.

По действующей норме за такие действия предусмотрены обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение/лишение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев. В пояснении к закону отмечается, что данным законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 116 УК, которые исключают «побои в отношении близких лиц» из числа преступлений.