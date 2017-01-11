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ИГ и «Талибан» объявили друг другу джихад
В среду, 11 января, радио "Машаль"сообщило, что две экстремистские организации объявили друг другу «священную войну – джихад». Речь идет о террористической группировке «Исламское государство» и афганском радикальном движении «Талибан» (обе организации запрещены в России). Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».
По словам главы управления полиции провинции Гельменд на юге Афганистана Наби Джана Муллахейла, правоохранительные органы располагают соответствующими документами.
Сообщения о столкновениях талибов с боевиками ИГ ранее поступали из провинций Нангархар и Забуль.
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