В СКР раскрыли размер арестованного имущества Улюкаева

Замглавы Следственного комитета (СК) РФ Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» рассказал, что по просьбе СК суд арестовал 15 объектов недвижимости и 564 миллиона рублей, принадлежащих экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Краснов отметил, что следователи продолжают искать недвижимость и деньги экс-министра, чтобы затем арестовать их для обеспечения исполнения уголовного наказания.

Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября. Против него возбудили дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, 14 ноября он получил два миллиона долларов за выданную положительную оценку, позволившую «Роснефти» купить госпакет акций «Башнефти».

В СК заявили, что в деле Улюкаева «речь идет о вымогательстве, сопряженном с угрозами в адрес представителей Роснефти». Суд отправил его под домашний арест на два месяца. Президент Владимир Путин уволил чиновника в связи с утратой доверия. Позже стало известно, что Басманный суд наложил обеспечительный арест на десять земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области.