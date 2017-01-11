Трамп о компромате России на него: «Охота на ведьм!»

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал слухи о наличии у России компромата на него, назвав такую информацию «ложными новостями». Об этом сообщают Рамблер/новости.

Ранее телеканал CNN сообщил, что руководители американских спецслужб на спецбрифинге представили Трампу секретную часть доклада, в котором Россию обвиняют в хакерских атаках и вмешательстве в американские выборы. В секретной части документа якобы говорится о том, что Москва собирала материалы как на демократов и Хиллари Клинтон, так и на республиканцев и Трампа, но решила ударить только по демократам.

«Ложные новости – тотальная политическая охота на ведьм!» - так ответил Трамп на сообщение CNN.

В прошлом месяце Трамп уже говорил о «политической охоте на ведьм» в контексте обвинений в кибератаках, которые России предъявляют американские спецслужбы. По мнению нового американского президента, «охота на ведьм» - это дело рук его противников, недовольных своим поражением на выборах.

Министерство внутренней безопасности США и Национальная разведка подготовили две версии доклада о вмешательстве «русских хакеров» в избирательный процесс США — публичную, предназначенную для всеобщего ознакомления, и «секретную», составленную для первых лиц государства. Из-за отсутствия в публичной версии конкретных фактов доклад был раскритикован многими американскими и российскими политиками.