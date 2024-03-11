Поклонницы эстрадного певца Стаса Михайлова потребовали публичных извинений от артистки Аллы Пугачевой, оскорбившей их кумира. Соответствующее обращение фан-сообщества приводит издание «Абзац».

Фанатки Михайлова указали популярной певице на ее недостойное поведение.

«Она позволила себе непозволительное — оскорбить в публичном пространстве публичного человека, народного артиста России, любимца публики и настоящего патриота, поддерживающего страну в нелегкий исторический момент. Давайте соберем подписи в поддержку Станислава Владимировича и отправим Алле Борисовне», — говорится в сообщении.

Представительницы фан-сообщества также отметили, что статус Пугачевой не дает ей права хамить коллегам. Поклонницы Михайлова ответили, что своими высказываниями певица роняет статус народной артистки.

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Певица Алла Пугачева раскритиковала своего коллегу Стаса Михайлова, а также отметила, что «нормальные люди не собираются возвращаться» в Россию. Видеозапись ее заявления опубликовал Telegram-канал Shot.

Пугачева записала видео в ответ на критику Михайлова, специально изменив на нем голос и отметив, что «старенькая уже».

«Стасик Михайлов, что это с тобой. Это я - безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени то, да ноги не те. Чего ты испугался?» - поинтересовалась артистка.

Певица посоветовала коллеге зарабатывать в России, так как «нормальные люди не собираются возвращаться». Таким образом Алла Пугачева отреагировала на слова Михайлова о том, что ругающие свою родину артисты ведут себя некорректно и «еще на коленях приползут».

Напомним, что 15 апреля Пугачевой исполнится 75 лет. Перед юбилеем артистка записала трек «Не беспокойся за меня». Композиция вызвала споры у пользователей. В комментариях одни восхищались и называли исполнение «невероятным», вызывающим «мурашки по коже». Другие же подчеркивали, что «давно никто не беспокоится о вас», и называли новую песню «ужасом» и «бредом».

Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов. В мае 2023 года Галкин* обратился в суд с требованием снять с него этот статус, однако проиграл дело.

*признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

В ходе недавнего конфликта со Стасом Михаловым певица Алла Пугачева заявила, что «нормальные люди не планируют возвращаться в Россию». Слова Примадонны вызвали огромное недоумениe у россиян. В скандальном эпизоде артистку поддержали некоторые знаменитости, но некоторые звезды объявили ей бойкот.

Скандальный ответ Михайлову Примадонна выложила в собственном блоге. Пост звезды лайкнули уехавшие из России звезды-иноагенты: Татьяна Лазарева(признана иноагентом на территории РФ) и Семен Слепаков (признан иноагентом на территории РФ).

Среди поддержавших Пугачеву оказались Максим Виторган и Иван Николаев, который прославился благодаря дружбе со Светланой Светличной. Они регулярно ставят лайки артистке.

Одобрили выпад звезды и продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, а также сын Софии Ротару Руслан Евдокименко. Поддержал исполнительницу хита «Миллион алых роз» и украинский режиссер Алан Бадоев, прославившийся благодаря шоу «Орел и решка».

Скандальный пост звезды собрал более 24 тысяч комментариев. Но далеко не все они позитивные. Некоторые россияне не стесняются в выражениях, критикуя Примадонну.

«Стыд и позор вам за такое поведение. Людей и слушателей своих предали», — написал под постом Примадонны Сергей Ланг.

По данным mk.ru, российский шоу-бизнес объявил Пугачевой негласный бойкот после ее заявлений.

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Жена Стаса Михайлова напомнила Алле Пугачевой про «суд Божий» после оскорблений. Об этом она рассказала в соцсетях.

В сообщении Инна Михайлова опубликовала стихотворение своего мужа. Некоторые посчитали это ответом на слова Пугачевой:

«Суд Божий не такой, как человечий, Кто прав, кто виноват, судить не нам. Один, как волк под шкурою овечьей, Другой, как лев, пасущий стаю лам. Мы в тленности веков теряем время. Жиреем, богатеем и умрем. Мы, собирая прах, теряем время»

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Известный певец и композитор Юрий Лоза поделился мнением об оскорбительных высказываниях певицы Аллы Пугачевой в адрес артиста Стаса Михайлова. Об этом пишет aif.ru.

Как считает музыкант, в настоящий момент не следует уделять какое-либо внимание заявлениям покинувшей Россию Пугачевой.

«Пугачева сейчас — гражданка Израиля. И что, мы будем ее каждый пук комментировать? Или любого другого израильтянина? Их там много — и что, будем каждому внимание уделять?!», — заявил Лоза.

Кроме того, композитор отметил, что в конфликт между Пугачевой и Михайловым не следует влезать другим людям. Он также допустил, что с помощью публичных разборок Примадонна пытается привлечь внимание к своему недавно вышедшему альбому.

«Я вообще не очень понимаю, почему новости о Пугачевой собирают столько просмотров. Дело в том, что та Пугачева, о которой все говорят сейчас, это Пугачева, которая живет лишь в их памяти», — заключил певец.

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Музыкальный критик Артур Гаспарян в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что оскорбительные слова Аллы Пугачевой о Стасе Михайлове станут афоризмом в России.

«Пройдут года, а то и века. Кто такой Стасик, все забудут. А фраза останется в русской словесности вечным афоризмом. Как остались «Мой дядя самых честных правил...», или «Я достаю из широких штанин», или «Как жаль, что вы наконец-то уходите. В этом ряду, в общем», — посмеялся Гаспарян.

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Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) и глава организации Виталий Бородин выступили за признание певицы Аллы Пугачевой иноагентом из-за ее высказываний о России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Соответствующая просьба поступила в генпрокуратуру. Общественники считают, что артистку необходимо признать иноагентом по ряду причин. Они указывают на то, что певица и ее супруг Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) покинули страну после начала специальной военной операции. Отмечается, что Пугачева публично поддерживала своего мужа. Общественники отмечают, что Пугачева неоднократно высказывала свою антироссийскую позицию.

«Последней каплей стало вчерашнее "выступление" Пугачевой в ответ Стасу Михайлову, который высказался о том, что ругающие Россию звезды ведут себя некорректно», — говорится в публикации.

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Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский вступился за эстрадную певицу Аллу Пугачеву на фоне призывов признать ее иностранным агентом. Об этом он написал на своей странице в LiveJournal.

Актер подчеркнул, что исполнительница внесла «огромный вклад» в культуру России.

«Хотелось бы подробнее узнать о деятельности депутата [Государственной Думы Алексея] Журавлева» — написал Садальский.

Он задался вопросом, что чиновник сделал для развития страны, «кроме бестолкового мельканья по ТВ и призыва лишить регалий Пугачеву».

«Ой вспомнил... в программе "60 минут" Журавлев оповестил россиян, что в Дании есть бордель для зоофилов, где можно насиловать черепах. Может, депутат должен нам петь песни, а певцы выдвигать инициативы по развитию страны?» — сказал артист.

Ранее Алексей Журавлев выступил с призывом признать Аллу Пугачеву иностранным агентом, чтобы она больше не имела возможности получать деньги из России. Парламентарий выразил уверенность, что вскоре после этого артистка «приползет каяться и прощения просить, как и предрекал [певец] Стас Михайлов».

Никита Джигурда назвал Аллу Пугачеву настоящей звездой и заявил, что категорически против против признания ее иноагентом.

«Я категорический противник охоты на ведьм. Я против того, чтобы великую Аллу Пугачеву признавали иноагентом. В сравнении с реальными и подлыми иноагентами Александром Невзоровым, * Борисом Гребенщиковым *, Андреем Макаревичем* Виктором Шендеровичем*, Алла Борисовна — святая. Высказывания примадонны о том, что нормальные люди в Россию не вернутся — это, наверное, правда, с их точки зрения. Ибо они нормой, видимо, считают предательство Родины во имя того, чтобы сыто и богато жить», — сказал Джигурда.

При этом шоумен уверен, что вскорости Пугачевой и другим покинувшим Родину артистами придется делать окончательный выбор – с кем они. Об этом пишет gazeta.ru.

«Суперталантливая Алла Пугачева и все остальные перебежчики должны выбрать, за кого они. За свет в лице России и большинства людей на планете Земля, или за злую тьму, готовящую цифровой концлагерь для всех народов. Выбирай, великая Алла Борисовна. На двух стульях, на этот раз, никому усидеть не удастся», — заключил Джигурда.

*Признан иноагентом в РФ.

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Иосиф Пригожин удивлен видеороликами Аллы Пугачевой, которые она выкладывает в социальные сети. Продюсер считает, что заниматься подобным делом звезде уровня Примадонны просто неприлично. При этом, по мнению Пригожина, Алла делает это намеренно, чтобы дразнить публику, информирует «Московский Комсомолец»

«Подобные вещи недостойны такого уровня звезды. Уровень артиста после таких роликов становится меньше с точки зрения масштаба», - сказал Иосиф.

Продюсер убежден, что заявления Примадонны следует игнорировать. Тогда, по его мнению, ей станет неинтересно далее эпатировать аудиторию.

«Она ржет, кайфует от того, что ее сейчас все обсуждают. Она бросила кость, как собакам: «Терзайте!». Как телефонные мошенники приманку делают, наживку, и все схватили. Все червячка этого жрут. Она кинула червяка, и все его поймали. И теперь комментируют, дают оценку: хорошо это или плохо. Пугачевой это было и нужно. Она сидит и наблюдает», констатировал продюсер.

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Алла Пугачева является великой певицей, такое мнение высказал журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «Газетой.Ru». Он отметил, что слушал ее раньше и будет слушать в будущем. Таким образом журналист прокомментировал призыв депутата Госдумы Алексея Журавлева признать Примадонну иноагентом, чтобы она не смогла получать деньги в России.

Я Аллу Борисовну Пугачеву считаю великой певицей, слушал, слушаю и буду слушать. Что касается остального, позвоните в пресс-службу депутата Журавлева. На каждый роток не накинешь платок, — заявил Губерниев.

Алла Пугачева в последние дни — главная героиня всех СМИ. После выпуска нового диска, который понравился не всем, она жестко ответила своим критикам. Больше всего досталось Стасу Михайлову, которого Пугачева назвала м…даком. В чем причины такой неожиданной злости Аллы Борисовны? Ведь еще недавно она приезжала в Россию и, по слухам, пыталась договориться о возвращении. Зачем же сейчас она буквально сжигает мосты? Может, это от отчаяния?

В интервью с ТАСС продюсер Стас Намин рассказал, что он гостил у Пугачевой, когда был в прошлом году в Израиле. Увиденное многое объясняет.

«Она живет намного хуже, чем здесь, она живет намного хуже, чем многие из вас здесь, — поделился с журналистами Стас Намин. — Я был у нее за три дня до того, как началась вся эта история в Израиле. Я вам даже скажу такую вещь — сейчас лучше всего жить здесь». По словам продюсера, Пугачева уехала из России вынужденно. Она просто решила не разрушать семью, когда ее супруг принял решение об эмиграции. «Она искренний и честный человек. Сейчас у нее ситуация особая — она любит в первый раз», — подчеркнул Намин.

Уехавшая из России певица Алла Пугачева после очередного скандального высказывания в адрес россиян и оскорбления коллеги по сцене Стаса Михайлова пообщалась с подписчиками, которые решили поддержать оскандалившуюся звезду.

Многие поклонники исполнительницы хита «Айсберг» выразили надежду, что она допустила некорректное высказывание под влиянием эмоций и уже сожалеет об этом. Однако Алла Борисовна дала понять, что это не так.

Одна из подписчиц решила высказаться в защиту певицы и написала: «Им надо говорить всё, что думаешь. А то мы своей интеллигентностью дали им понять, что они и Боги, и Судьи и Палачи».

Как оказалось, Пугачева читает комментарии, которые оставляют пользователи на ее странице в соцсети. Вероятно, критика поклонников все же задевает певицу, поэтому она решила ответить на слова поддержки.

«ТОЧНО!» — написала Алла Борисовна в ответ на комментарий, который ей явно понравился.

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Выступление российской певицы Кристины Орбакайте в концерте в честь Международного женского дня в Государственном Кремлевском дворце в последний момент отменили. Подробности инцидента раскрыло издание «Московский комсомолец» («МК»).

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении журналистов издания, имя Орбакайте до последнего значилось в программе концерта, прошедшего 8 марта. «Она должна была выходить на сцену после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. Фактически в финале концерта», — сообщил анонимный источник.

На сцене Кремлевского дворца певица должна была исполнить свой давний хит — «Просто любить тебя», однако в последний момент организаторы исключили номер с ее участием. Журналисты издания отмечают, что причиной подобного решения стали антироссийские высказывания матери Орбакайте, Аллы Пугачевой.

Ранее продюсер Сергей Дворцов оценил будущее певицы Кристины Орбакайте в России после высказываний Аллы Пугачевой. По его мнению, Примадонна поставила под угрозу карьеру дочери своим заявлением о том, что «нормальные люди» не приезжают в Россию.