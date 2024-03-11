Поклонницы Стаса Михайлова потребовали от Пугачевой извинений

Поклонницы эстрадного певца Стаса Михайлова потребовали публичных извинений от артистки Аллы Пугачевой, оскорбившей их кумира. Соответствующее обращение фан-сообщества приводит издание «Абзац».

Фанатки Михайлова указали популярной певице на ее недостойное поведение.

«Она позволила себе непозволительное — оскорбить в публичном пространстве публичного человека, народного артиста России, любимца публики и настоящего патриота, поддерживающего страну в нелегкий исторический момент. Давайте соберем подписи в поддержку Станислава Владимировича и отправим Алле Борисовне», — говорится в сообщении.

Представительницы фан-сообщества также отметили, что статус Пугачевой не дает ей права хамить коллегам. Поклонницы Михайлова ответили, что своими высказываниями певица роняет статус народной артистки.

Критик оценил слова Пугачевой о Михайлове

Ранее Пугачева ответила на критику Михайлова по поводу ее отъезда из России. Она посмеялась над певцом и заявила, что «нормальные люди» не собираются возвращаться обратно. После этого общественные активисты потребовали признать звезду иноагентом.