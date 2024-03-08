Пригожин объяснил скандальные высказывания Пугачевой

Иосиф Пригожин удивлен видеороликами Аллы Пугачевой, которые она выкладывает в социальные сети. Продюсер считает, что заниматься подобным делом звезде уровня Примадонны просто неприлично. При этом, по мнению Пригожина, Алла делает это намеренно, чтобы дразнить публику, информирует «Московский Комсомолец»

«Подобные вещи недостойны такого уровня звезды. Уровень артиста после таких роликов становится меньше с точки зрения масштаба», - сказал Иосиф.

Продюсер убежден, что заявления Примадонны следует игнорировать. Тогда, по его мнению, ей станет неинтересно далее эпатировать аудиторию.

«Она ржет, кайфует от того, что ее сейчас все обсуждают. Она бросила кость, как собакам: «Терзайте!». Как телефонные мошенники приманку делают, наживку, и все схватили. Все червячка этого жрут. Она кинула червяка, и все его поймали. И теперь комментируют, дают оценку: хорошо это или плохо. Пугачевой это было и нужно. Она сидит и наблюдает», констатировал продюсер.

Продюсер Иосиф Пригожин решил вмешаться в конфликт Аллы Пугачевой и Стаса Михайлова. 54-летний бизнесмен встал на сторону исполнителя «Все для тебя».