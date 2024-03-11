Критик оценил слова Пугачевой о Михайлове

Музыкальный критик Артур Гаспарян в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что оскорбительные слова Аллы Пугачевой о Стасе Михайлове станут афоризмом в России.

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«Пройдут года, а то и века. Кто такой Стасик, все забудут. А фраза останется в русской словесности вечным афоризмом. Как остались «Мой дядя самых честных правил...», или «Я достаю из широких штанин», или «Как жаль, что вы наконец-то уходите. В этом ряду, в общем», — посмеялся Гаспарян.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый певицы сообщал, что она планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Он признавался, что звездная пара хочет, чтобы дети получили образование в Лондоне.

Недавно Пугачева записала видеообращение, в котором ответила упрекнувшему ее ранее певцу Стасу Михайлову. В числе прочего артистка заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. В Госдуме после этого призвали признать ее иноагентом, чтобы исполнительница не могла получать деньги из России.

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