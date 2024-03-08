Джигурда назвал Пугачеву «святой»

Никита Джигурда назвал Аллу Пугачеву настоящей звездой и заявил, что категорически против против признания ее иноагентом.

«Я категорический противник охоты на ведьм. Я против того, чтобы великую Аллу Пугачеву признавали иноагентом. В сравнении с реальными и подлыми иноагентами Александром Невзоровым, * Борисом Гребенщиковым *, Андреем Макаревичем* Виктором Шендеровичем*, Алла Борисовна — святая. Высказывания примадонны о том, что нормальные люди в Россию не вернутся — это, наверное, правда, с их точки зрения. Ибо они нормой, видимо, считают предательство Родины во имя того, чтобы сыто и богато жить», — сказал Джигурда.

При этом шоумен уверен, что вскорости Пугачевой и другим покинувшим Родину артистами придется делать окончательный выбор – с кем они. Об этом пишет gazeta.ru.

«Суперталантливая Алла Пугачева и все остальные перебежчики должны выбрать, за кого они. За свет в лице России и большинства людей на планете Земля, или за злую тьму, готовящую цифровой концлагерь для всех народов. Выбирай, великая Алла Борисовна. На двух стульях, на этот раз, никому усидеть не удастся», — заключил Джигурда.

Ранее скандальный актер Никита Джигурда сделал неожиданное заявление. В соцсети он выложил пост, где вступился за журналистку Ксению Собчак.

«Я, Никита Джигурда Джа-Нат-Хан выступаю в защиту любимой богини Ксении Собчак, не боясь вызвать троллинг хейтеров и несогласие с моей позицией не обладающих полной информацией граждан», — заявил шоумен.

В качестве аргумента, он перечислил имена нескольких иноагентов и назвал Ксению «святой» на их фоне.

*Признан иноагентом в РФ.