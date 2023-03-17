Посольство РФ назвало незаконной передачу Словакией истребителей Киеву

Передача Словакией Украине военной техники советского и российского производства незаконна с правовой точки зрения. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Братиславе, комментируя принятое в пятницу решение словацкого правительства направить Киеву выведенные из состава национальных ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29.

"Передача Киеву военной техники советского и российского производства является незаконной с правовой точки зрения, поскольку соответствующие российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу ВВТ (вооружения и военной техники - прим. ТАСС) третьим государствам без разрешения страны-производителя", - отметили в дипломатическом представительстве.

Правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 Украине. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Pravda, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Эдуард Хегер.

Также власти дали согласие на передачу систем противовоздушной обороны (ПВО) Kup. По словам Хегера, с этим решением ознакомлены и согласны президент Словакии Зузана Чапутова и спикер парламента Борис Коллар.

Как отметила временно назначенная министр обороны Ярослава Надь, переговоры о передаче истребителей велись более полугода. Словацкие СМИ подчеркивали, что ВВС республики располагают 11 истребителями МиГ-29. Сами самолеты уже выведены из эксплуатации и для них не готовят пилотов.

Напомним, что ранее аналогичное решение приняли в Польше. Как заявлял президент республики Анджей Дуда в четверг, 16 марта, Варшава передаст Киеву первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.

Вместе с тем Москва еще прошлой весной направляла НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы с военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. США и страны блока передачей вооружений и подготовкой кадров Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтверждают свое участие в конфликте.

Исполняющий обязанности премьера Словакии Эдуард Хегер заявил, что самолеты-истребители МиГ-29, которые республика направит Украине, предназначены не для нападения, а для защиты. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы передаем истребители МиГ-29 Украине для того, чтобы были сохранены жизни украинцев, но ни в коем случае не для нападения», — указал он.

По словам Хегера, процесс передачи самолетов велся в координации с Польшей и другими союзниками Словакии.

Словакия за поставку Украине истребителей МиГ-29 рассчитывает получить компенсацию в размере $900 млн, в которую включена стоимость военной техники из США на сумму $700 млн. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны республики Ярослав Надь.

"Мы говорим об общей сумме компенсации в размере $900 млн, - приводит его слова в пятницу Словацкое радио. - Республика должна получить средства из [специального фонда] Евросоюза, а также поступило предложение из США о передаче [Словакии] военной техники, стоимость которой составляет примерно $700 млн".

Поступление средств из фонда ЕС ожидается не ранее октября текущего года. Они должны поступить в бюджет министерства обороны республики. Их планируется использовать для покупки военной техники или боеприпасов.

Передача самолетов Украине, по словам Надя, займет несколько недель. В данный момент Братислава ведет об этом переговоры с Киевом и государствами-союзниками. "По соображениям безопасности мы не будет об этом информировать заранее", - добавил министр, уточнив, что в данный момент истребители находятся в Словакии.

Кабмин республики ранее в пятницу принял решение передать Киеву 13 истребителей МиГ-29. Эти самолеты были сняты с вооружения национальных ВВС в конце августа 2022 года. МиГ-29 в ВВС Словакии должны заменить американские истребители F-16. Предполагается, что первые четыре этих самолета республика получит в первой половине 2024 года, отметил Надь.

Украина в ближайшие дни получит от Польши первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда.

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"Мы направляем МиГ-29 Украине", - сказал он, подчеркнув, что сейчас у Польши в запасе более 10 таких самолетов. "В течение ближайших дней мы передадим первые четыре полностью исправных самолета", - указал Дуда.

По его словам, "остальные самолеты сейчас проходят сервисное обслуживание, будут подготовлены и переданы".

Как указал Дуда, "это те самолеты, которые мы получили от армии ГДР в свое время".

"Они еще действуют в нашей противовоздушной обороне, но это последние годы их работы", - уточнил президент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поставки истребителей Киеву от Польши и Словакии утилизацией старой техники. Как сообщает ТАСС, представитель Кремля отметил, что передача самолетов Украине не повлияет на исход специальной военной операции.

Напомним, что накануне Польша, а после и Словакия, заявили о решении передать украинским властям свои МиГ-29. Вместе с тем в Словакии заявляли, что самолеты уже давно выведены из эксплуатации и для них не готовят пилотов. Кроме того, у них есть проблемы с запасными частями.

Песков подчеркнул, что поставленная Киеву техника будет подлежать уничтожению. По его мнению, передача истребителей МиГ-29 напоминает «попытки утилизации старой ненужной техники». Вместе с тем такое решение — частный пример того, как ряд стран НАТО повышают свою вовлеченность в конфликт на Украине.

Если ВСУ разместят всю эскадрилью польских и словацких МиГ-29 вблизи линии фронта, то самолеты проживут всего несколько недель. Поэтому украинское командование, скорее всего, будет использовать их для прикрытия объектов вне фронта и для сопровождения эпизодических атак. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

«Для противника это логичная поставка. В отличие от западных истребителей, украинские летчики хорошо знают МиГ-29. Им не нужно проходить многомесячные курсы, они смогут практически сразу начать эксплуатацию истребителей», – пояснил заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.



«Думаю, их перебросят из Польши и Словакии на аэродромы в Западной Украине – Стрый, Чертков или Коломыя. Возможно, что-то разместят в Виннице, где расположен штаб воздушных сил ВС Украины. Если поступить иначе, то вблизи линии фронта эта эскадрилья проживет не больше пары недель», – добавил собеседник.



«Допускаю, что командование противника использует самолеты для прикрытия важных промышленных и энергетических районов. Вне зоны боевых действий МиГ-29 могут сбивать, например, ракеты, самолеты, вертолеты, другие аэродинамические и баллистические цели. Также возможна поддержка с воздуха некоторых эпизодических атак», – указал эксперт.



«Хватит ли этого количества самолетов ВСУ для контрнаступления? Нет. МиГ-29, конечно, может работать и по наземным целям – танкам, зенитным установкам, пехоте. Но плотность нашей ПВО в зоне СВО не позволит эскадрильи МиГ-29 прожить у фронта больше нескольких недель. Зато политический эффект от этой поставки, думаю, будет огромен. Украинские и западные СМИ несколько дней будут трубить об «усилении авиации ВСУ», – добавил аналитик.



«Что нужно делать России? Если наша разведка засечет время и место доставки самолетов – то можно сразу нанести удары, чтобы предотвратить их введение в строй. Впрочем, если истребители все-таки окажутся на фронте, то наши средства ПВО без особого труда будут уничтожать украинские истребители. То же самое сделает и истребительная авиация ВКС России», – отметил собеседник.

Польские истребители МиГ-29, которые вскоре получит Киев, вряд ли изменят ситуацию на фронте, заявил спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат. Его слова приводит РИА Новости.

Игнат отметил, что польский вариант МиГ-29 хоть и был модернизирован GPS-навигатором, системой связи и опознавания «свой-чужой», все равно остается устаревшей машиной.

«Особенные изменения на фронте вряд ли оно даст. Нам, чтобы получить превосходство в воздухе, нужны многоцелевые современные самолеты», — поделился он впечатлениями.

Многие союзники Украины опасаются, что Киев может расширить свои военные цели на территорию России, получив современные истребители от Запада. Об этом пишет в пятницу газета El Confidencial.

По ее версии, за примером Польши, объявившей об отправке Украине истребителей МиГ-29, наверняка последует несколько других стран и рано или поздно государства, имеющие в распоряжении самолеты F-16. Издание обращает внимание на то, что ранее Варшава месяцами оказывала давление на своих союзников для отправки Киеву танков Leopard. Так, по некоторым подсчетам, 11 стран пообещали направить Украине более 250 боевых машин.

Как утверждает издание, табу на поставку истребителей уже давно перестало быть безоговорочным. Как пишет газета, многие союзники Киева опасаются, что вооруженная современными боевыми самолетами Украина может расширить свои военные цели на территорию РФ, что, в свою очередь, может привести к эскалации конфликта. Несколько стран НАТО публично заявили, что поставка истребителей не является решением проблем президента Украины Владимира Зеленского.

Соединенные Штаты призывают своих союзников на коллективном Западе не зацикливаться на идее поставок Украине каких-то конкретных видов оружия и военной техники. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя решение Польши предоставить Украине истребители МиГ-29.

"Мы концентрируем внимание на том, чтобы делать все возможное, дабы гарантировать наличие у Украины того, что ей необходимо, что она может использовать. Прежде всего - на том, что ей необходимо в данный момент, чтобы отвечать на наступление со стороны России <...> и готовиться к собственным [наступательным] действиям в предстоящие недели и месяцы", - сказал глава внешнеполитического ведомства США, выступая на пресс-конференции в Ниамее.

Трансляция велась на канале Госдепа на портале YouTube.