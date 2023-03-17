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15 часов назад

В Словакии заявили, что передача МиГ-29 Украине сделана в целях защиты, а не нападения

Газета.Ru

Исполняющий обязанности премьера Словакии Эдуард Хегер заявил, что самолеты-истребители МиГ-29, которые республика направит Украине, предназначены не для нападения, а для защиты. Его слова приводит РИА Новости. "Мы передаем истребители МиГ-29 Украине для того, чтобы были сохранены жизни украинцев, но ни в коем случае не для нападения", - указал он. По словам Хегера, процесс передачи самолетов велся в координации с Польшей и другими союзникамиСловакии. Ранее Эдуард Хегер заявил, что кабинет министров Словакии одобрил передачу самолетов МиГ-29 Украине. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что решение Словакии передать Украине истребители МиГ-29 не повлияет на ход специальной военной операции (СВО) России на Украине. По его словам, не нужно быть военным экспертом, чтобы понять это, так как страны занимаются "утилизацией старой ненужной техники".

В Словакии заявили, что передача МиГ-29 Украине сделана в целях защиты, а не нападения
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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