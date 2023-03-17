Посольство РФ назвало незаконной передачу Словакией Миг-29 Киеву

Передача Словакией Украине военной техники советского и российского производства незаконна с правовой точки зрения. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Братиславе, комментируя принятое в пятницу решение словацкого правительства направить Киеву выведенные из состава национальных ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29.