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27 минут назад

Посольство РФ назвало незаконной передачу Словакией Украине советской и российской техники

ТАССиещё 1

Передача Словакией Украине военной техники советского и российского производства незаконна с правовой точки зрения. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Братиславе, комментируя принятое в пятницу решение словацкого правительства направить Киеву выведенные из состава национальных ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29.

Посольство РФ назвало незаконной передачу Словакией Миг-29 Киеву
Фото: TwitterTwitter

"Передача Киеву военной техники советского и российского производства является незаконной с правовой точки зрения, поскольку соответствующие российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу ВВТ (вооружения и военной техники - прим. ТАСС) третьим государствам без разрешения страны-производителя", - отметили в дипломатическом представительстве.

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