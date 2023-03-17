Песков сравнил передачу Словакией МиГ-29 Украине с утилизацией техники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поставки истребителей Киеву от Польши и Словакии утилизацией старой техники. Как сообщает ТАСС, представитель Кремля отметил, что передача самолетов Украине не повлияет на исход специальной военной операции.

Напомним, что накануне Польша, а после и Словакия, заявили о решении передать украинским властям свои МиГ-29. Вместе с тем в Словакии заявляли, что самолеты уже давно выведены из эксплуатации и для них не готовят пилотов. Кроме того, у них есть проблемы с запасными частями.

Песков подчеркнул, что поставленная Киеву техника будет подлежать уничтожению. По его мнению, передача истребителей МиГ-29 напоминает «попытки утилизации старой ненужной техники». Вместе с тем такое решение — частный пример того, как ряд стран НАТО повышают свою вовлеченность в конфликт на Украине.