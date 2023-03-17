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50 минут назад

Песков сравнил передачу Словакией МиГ-29 Украине с утилизацией техники

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поставки истребителей Киеву от Польши и Словакии утилизацией старой техники. Как сообщает ТАСС, представитель Кремля отметил, что передача самолетов Украине не повлияет на исход специальной военной операции.

Напомним, что накануне Польша, а после и Словакия, заявили о решении передать украинским властям свои МиГ-29. Вместе с тем в Словакии заявляли, что самолеты уже давно выведены из эксплуатации и для них не готовят пилотов. Кроме того, у них есть проблемы с запасными частями.

Словакия одобрила передачу истребителей МиГ-29 Украине

Песков подчеркнул, что поставленная Киеву техника будет подлежать уничтожению. По его мнению, передача истребителей МиГ-29 напоминает «попытки утилизации старой ненужной техники». Вместе с тем такое решение — частный пример того, как ряд стран НАТО повышают свою вовлеченность в конфликт на Украине.

Отметим, что на самой Украине не считают, что поставка МиГ-29 может повлиять на ситуацию на фронте. Как отмечал советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат, чтобы получить преимущество в воздухе Киеву нужны современные многоцелевые самолеты.

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