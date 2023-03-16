Блинкен озвучил позицию США по поставкам Киеву истребителей

"Мы концентрируем внимание на том, чтобы делать все возможное, дабы гарантировать наличие у Украины того, что ей необходимо, что она может использовать. Прежде всего - на том, что ей необходимо в данный момент, чтобы отвечать на наступление со стороны России <...> и готовиться к собственным [наступательным] действиям в предстоящие недели и месяцы", - сказал глава внешнеполитического ведомства США, выступая на пресс-конференции в Ниамее.