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21 минуту назад

Словакия одобрила передачу истребителей МиГ-29 Украине

Никита Бородкин

Правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 Украине. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Pravda, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Эдуард Хегер.

Также власти дали согласие на передачу систем противовоздушной обороны (ПВО) Kup. По словам Хегера, с этим решением ознакомлены и согласны президент Словакии Зузана Чапутова и спикер парламента Борис Коллар.

Как отметила временно назначенная министр обороны Ярослава Надь, переговоры о передаче истребителей велись более полугода. Словацкие СМИ подчеркивали, что ВВС республики располагают 11 истребителями МиГ-29. Сами самолеты уже выведены из эксплуатации и для них не готовят пилотов.

Напомним, что ранее аналогичное решение приняли в Польше. Как заявлял президент республики Анджей Дуда в четверг, 16 марта, Варшава передаст Киеву первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.

Вместе с тем Москва еще прошлой весной направляла НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы с военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. США и страны блока передачей вооружений и подготовкой кадров Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтверждают свое участие в конфликте.

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