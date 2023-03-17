Правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 Украине. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Pravda, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Эдуард Хегер.

Также власти дали согласие на передачу систем противовоздушной обороны (ПВО) Kup. По словам Хегера, с этим решением ознакомлены и согласны президент Словакии Зузана Чапутова и спикер парламента Борис Коллар.

Как отметила временно назначенная министр обороны Ярослава Надь, переговоры о передаче истребителей велись более полугода. Словацкие СМИ подчеркивали, что ВВС республики располагают 11 истребителями МиГ-29. Сами самолеты уже выведены из эксплуатации и для них не готовят пилотов.

Напомним, что ранее аналогичное решение приняли в Польше. Как заявлял президент республики Анджей Дуда в четверг, 16 марта, Варшава передаст Киеву первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.