В МИД России высказались об условиях переговоров с Украиной

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не ставит предварительных условий для переговоров с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат назвал главным условием проявление доброй воли Киевом.

Руденко напомнил, что на Украине законодательно запретили переговоры с Россией.

«Мы всегда заявляли о нашей готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине», - заключил замминистра.

В конце апреля российская делегация переговорщиков передала Украине проект мирного соглашения между странами, после чего украинцы взяли паузу. С тех поры переговоры заморожены.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.

Официальные лица США в частном порядке призывают главу Украины Владимира Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с Россией. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседник газеты пояснил, что призывы чиновников направлены не на то, чтобы Зеленский реально сел за стол переговоров с РФ, а с той целью, чтобы он «сохранил моральное достоинство в глазах своих международных сторонников».

Таким образом, уточнил автор статьи, с высокой долей вероятности это хорошо продуманная попытка обеспечить властям Украины поддержку со стороны тех держав, чьи граждане не желают затягивания конфликта.

В частности, добавил обозреватель, Вашингтон призывает Зеленского отказаться от скандального указа о невозможности ведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Источник отметил, что Зеленский предположительно пойдет на уступки и согласится на переговоры. Вместе с тем, он попытается добиться как можно больших военных успехов перед тем, как сесть за стол переговоров.

Обозреватель Лоуренс Норман, в свою очередь, рассказал, что представители западных стран в частном порядке обсуждают условия завершения противостояния между Россией и Украиной, сообщает The Wall Street Journal.

Автор статьи уточнил, что главы государств и высокопоставленные чиновники избегают громких публичных заявлений, которые могли поставить Киев в жесткие рамки. Вместе с тем, в частном порядке они обсуждают различные варианты окончания конфликта.

По мнению обозревателя, ситуация существенно осложняется тем, что обе стороны искренне верят в свою победу в противостоянии.

Замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия не ведёт с Соединёнными Штатами переговоров по Украине. Его заявление опубликовало РИА Новости.

«Нет, мы не ведём с ними переговоров», — отметил он.

Ранее в Белом доме прокомментировали сообщения о якобы идущих секретных переговорах США и России, отметив, что Вашингтон обсуждает беспокоящие США вопросы, тема Украины не затрагивается.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что англосаксонские газеты публикуют много уток, и посоветовал обращаться в Белый дом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не о чем говорить с Москвой в свете ракетных атак Вооруженных сил РФ по инфраструктурным объектам. Об этом он сказал в интервью Чешскому телевидению.

Zuma\TACC

«О чем с ними говорить? Они будто живут на другой планете», — заявил Зеленский.

Президент Украины также заявил, что «некоторые лидеры стран, конечно, хотели бы» переговоров между Москвой и Киевом, однако не стал давать оценку этому. По мнению Зеленского, украинские власти в будущем должны строить «очень прагматичные» отношения с Россией.

Напомним, что российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Россия готова к переговорам с Украиной, но руководители киевского режима решили их не продолжать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Вопрос не в нас, мы же много раз сказали, что мы готовы к переговорам. Я недавно, выступая в Кремле, публично об этом упомянул. Но руководители киевского режима приняли решение не продолжать переговоров с РФ", - сказал Путин.

Россия остается открытой для переговоров с Украиной, но они сейчас невозможны из-за того, что Киев на законодательном уровне закрепил невозможность контактов с Москвой, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой, чтобы достигать свои цели на переговорах. Но также мы неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной", - сказал он в ответ на вопрос, готова ли Москва к переговорам с Киевом.

Условия президента Украины Владимира Зеленского для переговоров с Россией являются фантастическими. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, передают «Известия».

Украинский лидер озвучил условия для переговоров после того, как западные СМИ сообщили о том, что «Киев подталкивают к диалогу с Россией», добавил парламентарий.

«Условия Зеленского — это демагогия, причем с размытыми формулировками», — подчеркнул депутат.

По его словам, США по-прежнему дают указания руководству Украины, но при этом озвученные Зеленским условия являются нереальными.

«Как бы то ни было, но в США понимают важность сохранения каналов коммуникации России и Украины, чтобы сохранить возможность влиять на украинский конфликт и не сжигать мосты с Москвой, потому как Штаты понимают для себя опасность выхода на прямую конфронтацию с Россией», — резюмировал Белик.

8 ноября Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров.

«Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», — заключил глава украинского государства.

Киев никогда не отказывался от переговоров с Москвой, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова приводит РБК.

Советник указал, что позиция Украины всем известна. Так, он объяснил, что Киев желает в первую очередь вывода российских военных с территории Украины.

«Готов ли [президент России Владимир] ПутиПутин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером РФ», — заявил Подоляк.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России и Украине необходимо возобновить мирные переговоры. Его слова приводит ТАСС.

Макрон выступил против строгих требований для возобновления диалога.

«Я думаю, что сегодня было бы поспешным выдвигать абсолютно радикальные предварительные условия», — призвал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к честному и справедливому миру.

Он посчитал частичную мобилизацию в России и отправку военных на Украину признаком того, что Москва якобы «не думает о переговорах».

«Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет способов обмануть всех вокруг», — подчеркнул Зеленский.

Ватикан захотел стать посредником в переговорах России и Украины, передает газета La Stampa.

В материале газеты сказано, что Ватикан начал активнее заявлять о своей позиции после встречи Папы Римского Франциска и Эммануэля Макрона 24 октября. Отмечается, что во время перелета из Бахрейна понтифик сказал, что Ватикан проводит работу по сближению сторон конфликта.

«Ватикан активизирует дипломатические усилия по решению украинской проблемы. Судя по всему, он вновь выразил готовность, с одной стороны, выступить в роли посредника, а с другой — предлагает свою территорию как нейтральную платформу для переговоров по урегулированию», — говорится в статье.