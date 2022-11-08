В МИД сделали заявление об условиях для переговоров с Украиной

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не ставит предварительных условий для переговоров с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости
Дипломат назвал главным условием проявление доброй воли Киевом.
Руденко напомнил, что на Украине законодательно запретили переговоры с Россией.
«Мы всегда заявляли о нашей готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине», - заключил замминистра.
В конце апреля российская делегация переговорщиков передала Украине проект мирного соглашения между странами, после чего украинцы взяли паузу. С тех поры переговоры заморожены.
4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.
Позже Washington Post рассказала, что администрация президента США Джо Байдена «в частном порядке» призвала Киев продемонстрировать готовность к переговорам с Россией.
После этого Зеленский заявил, что Украина согласится на переговоры, если будет восстановлена ее территориальная целостность, возмещены убытки и будут даны «гарантии, что это не повторится».