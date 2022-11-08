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1 час назад

В МИД сделали заявление об условиях для переговоров с Украиной

Мария Иванова

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не ставит предварительных условий для переговоров с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости

В МИД сделали заявление об условиях для переговоров с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат назвал главным условием проявление доброй воли Киевом.

Руденко напомнил, что на Украине законодательно запретили переговоры с Россией.

«Мы всегда заявляли о нашей готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине», - заключил замминистра.

В конце апреля российская делегация переговорщиков передала Украине проект мирного соглашения между странами, после чего украинцы взяли паузу. С тех поры переговоры заморожены.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.

Позже Washington Post рассказала, что администрация президента США Джо Байдена «в частном порядке» призвала Киев продемонстрировать готовность к переговорам с Россией.

После этого Зеленский заявил, что Украина согласится на переговоры, если будет восстановлена ее территориальная целостность, возмещены убытки и будут даны «гарантии, что это не повторится».

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