Ватикан захотел стать посредником в переговорах России и Украины, передает газета La Stampa.

В материале газеты сказано, что Ватикан начал активнее заявлять о своей позиции после встречи Папы Римского Франциска и Эммануэля Макрона 24 октября. Отмечается, что во время перелета из Бахрейна понтифик сказал, что Ватикан проводит работу по сближению сторон конфликта.

«Ватикан активизирует дипломатические усилия по решению украинской проблемы. Судя по всему, он вновь выразил готовность, с одной стороны, выступить в роли посредника, а с другой — предлагает свою территорию как нейтральную платформу для переговоров по урегулированию», — говорится в статье.