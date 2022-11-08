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19 часов назад

Ватикан захотел стать посредником в переговорах России и Украины

Lenta.ru

Ватикан захотел стать посредником в переговорах России и Украины, передает газета La Stampa.

Ватикан захотел стать посредником в переговорах России и Украины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В материале газеты сказано, что Ватикан начал активнее заявлять о своей позиции после встречи Папы Римского Франциска и Эммануэля Макрона 24 октября. Отмечается, что во время перелета из Бахрейна понтифик сказал, что Ватикан проводит работу по сближению сторон конфликта.

«Ватикан активизирует дипломатические усилия по решению украинской проблемы. Судя по всему, он вновь выразил готовность, с одной стороны, выступить в роли посредника, а с другой — предлагает свою территорию как нейтральную платформу для переговоров по урегулированию», — говорится в статье.

Ранее Турция изъявляла аналогичное желание стать посредником в украинском урегулировании. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган попросил лидера России Владимира Путина дать переговорам еще один шанс.

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