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19 минут назад

Официальные лица США призывают Зеленского к переговорам с Россией

Илья Родин

Официальные лица США в частном порядке призывают главу Украины Владимира Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с Россией. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Официальные лица США призывают Зеленского к переговорам с Россией
Фото: 

Собеседник газеты пояснил, что призывы чиновников направлены не на то, чтобы Зеленский реально сел за стол переговоров с РФ, а с той целью, чтобы он «сохранил моральное достоинство в глазах своих международных сторонников».

Зеленский высказался о переговорах с Россией

Таким образом, уточнил автор статьи, с высокой долей вероятности это хорошо продуманная попытка обеспечить властям Украины поддержку со стороны тех держав, чьи граждане не желают затягивания конфликта.

В частности, добавил обозреватель, Вашингтон призывает Зеленского отказаться от скандального указа о невозможности ведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Источник отметил, что Зеленский предположительно пойдет на уступки и согласится на переговоры. Вместе с тем, он попытается добиться как можно больших военных успехов перед тем, как сесть за стол переговоров.

Обозреватель Лоуренс Норман, в свою очередь, рассказал, что представители западных стран в частном порядке обсуждают условия завершения противостояния между Россией и Украиной, сообщает The Wall Street Journal.

Автор статьи уточнил, что главы государств и высокопоставленные чиновники избегают громких публичных заявлений, которые могли поставить Киев в жесткие рамки. Вместе с тем, в частном порядке они обсуждают различные варианты окончания конфликта.

По мнению обозревателя, ситуация существенно осложняется тем, что обе стороны искренне верят в свою победу в противостоянии.

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