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44 минуты назад

Песков: Москва открыта для контактов с Киевом, но действия Украины делают их невозможными

ТАСС

Россия остается открытой для переговоров с Украиной, но они сейчас невозможны из-за того, что Киев на законодательном уровне закрепил невозможность контактов с Москвой, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков назвал препятствие для переговоров с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой, чтобы достигать свои цели на переговорах. Но также мы неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной", - сказал он в ответ на вопрос, готова ли Москва к переговорам с Киевом.

Политика,Дмитрий Песков,
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