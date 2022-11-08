«Как бы то ни было, но в США понимают важность сохранения каналов коммуникации России и Украины, чтобы сохранить возможность влиять на украинский конфликт и не сжигать мосты с Москвой, потому как Штаты понимают для себя опасность выхода на прямую конфронтацию с Россией», — резюмировал Белик.