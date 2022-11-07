Макрон призвал к мирным переговорам по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России и Украине необходимо возобновить мирные переговоры. Его слова приводит ТАСС.

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters Piroschka Van De Wouw / Reuters

Макрон выступил против строгих требований для возобновления диалога.

«Я думаю, что сегодня было бы поспешным выдвигать абсолютно радикальные предварительные условия», — призвал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к честному и справедливому миру.

Он посчитал частичную мобилизацию в России и отправку военных на Украину признаком того, что Москва якобы «не думает о переговорах».

«Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет способов обмануть всех вокруг», — подчеркнул Зеленский.

В свою очередь российский президент Владимир Путин заявлял, что Москва готова к переговорам с Киевом. Он напомнил, что именно Киев отказался от диалога. «Вопрос не в нас», — подчеркнул глава государства.